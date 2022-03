Opvang Oekraïners ten koste van antikraakbewoners: ‘Asociaal en kan leiden tot spanningen’

Overal in Nederland worden momenteel sporthallen, hotels en leegstaande gebouwen in orde gemaakt om duizenden Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De veiligheidsregio's hebben met het kabinet afgesproken dat er 50.000 plekken moeten komen. Dat leidt er echter ook toe dat andere woningzoekenden hun tijdelijke woonruimte juist kwijt raken of intern moeten verhuizen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Zuidhorn heeft de gemeente haar oog laten vallen op een oude school als opvangplek. De acht antikraakbewoners hebben van de beheerorganisatie te horen gekregen dat ze er over 28 dagen (de vastgelegde norm voor antikraak wonen) uit moeten zijn. In Krimpen aan den IJssel geldt hetzelfde voor de antikraakbewoners van een voormalige muziekschool. De gemeente Edam-Volendam kiest voor een voormalig verzorgingstehuis met zo'n zeventig kamers in Edam als opvangplek. In het pand worden echter al twaalf kamers antikraak bewoond. Die bewoners mogen wel blijven, maar moeten verhuizen naar de begane grond, de Oekraïners komen op de verdiepingen erboven.



De huidige bewoners stellen er begrip voor te hebben dat de Oekraïners moeten worden opgevangen. Maar vinden het zuur dat zij daardoor hun woonruimte verliezen. Sommigen vrezen dat ze op straat komen te staan, antikraak wonen was voor hen alleen een optie omdat er geen andere alternatieven meer waren op de ongekend krappe woningmarkt.



Volledig scherm Salina van Offeren, antikraakbewoonster van de oude muziekschool in Krimpen aan den IJssel. © Frank de Ro

Quote Mensen inwissel­baar maken zonder alterna­tief te bieden is asociaal. Iedereen verdient woonzeker­heid. Abel Heijmans, Bond Precaire Woonvormen ,,Mensen inwisselbaar maken zonder alternatief te bieden is asociaal. Iedereen verdient woonzekerheid", stelt Abel Heijmans van de Bond Precaire Woonvormen. ,,Flexibilisering en het afpakken van huurrecht door de overheid kan zo erg makkelijk leiden tot spanningen tussen precair wonende groepen. Dat hen dit risico in de schoenen wordt geschoven door een falende overheid, die zelf het recht op huisvesting niet kan waarborgen, is bizar.”

‘Dit is het risico’

De gemeente Krimpen aan den IJssel laat weten dat ‘er niet zomaar mensen op straat worden gezet’ en wil praten met de bewoners van de muziekschool. In de gemeente Westerkwartier, waar Zuidhorn onder valt, zegt een woordvoerder tegen RTV Noord: ,,Het klinkt hard en wrang, maar dit is het risico van antikraak wonen.”

Met antikraak wonen voorkomen eigenaren dat een pand leeg blijft staan of echt wordt gekraakt. Antikraakbewoners betalen een lage huur, maar hebben ook minder rechten. Zwerfkei Beheer, dat veel panden beheert in de Randstad stelt dat ‘er momenteel veel vraag is naar grote opvangplekken'. ,,Maar we zullen altijd rekening houden met de bewoners.”

Volledig scherm Sporthal Wielewaal in Rotterdam is ook klaar gemaakt voor de eerste opvang van Oekraïense vluchtelingen. © Jeffrey Groeneweg

Bekijk hier al onze video’s over wonen: