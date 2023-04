Oude huizen dalen harder in prijs vanwege lage energiezuinigheid

Huizen die voor 1930 zijn gebouwd, zijn in het laatste kwartaal van vorig jaar het hardst in waarde gedaald vergeleken met drie maanden eerder. Dit stelt Kadasterdata.nl, een online platform voor woninginformatie dat data gebruikt van onder meer het Kadaster en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Oude woningen verminderen sterker in waarde dan nieuwere huizen omdat ze vaak niet zo energiezuinig zijn.

Huizen van voor 1930 zijn vaak gebouwd met enkel glas en slecht geïsoleerd. Een energiezuinige woning heeft een hoger energielabel en is dan ook meer waard. Van de woningen gebouwd tussen 1880 en 1929 met het laagste label G ligt de prijs per vierkante meter zo’n duizend euro lager dan huizen met label F of hoger. Een huis met label G was gemiddeld iets meer dan 3000 euro per vierkante meter waard, een huis met een hoger label ruim 4000 euro.

Lees ook Geen kentering op huurmarkt: in de vrije sector blijven prijzen stijgen

Verduurzamen door de woning beter te isoleren of dubbel glas aan te brengen verhoogt de energiezuinigheid al snel naar label C of B, stelt Peter Abrahamse van Kadasterdata.nl. ,,Begin 1900 waren er nog geen energielabels, maar de manier waarop die huizen gebouwd zijn, kunnen we vergelijken met de huidige label G-standaard.” Hij verwacht dat huizenzoekers sterk naar het energielabel blijven kijken en dat zij meer willen betalen voor een huis met een hoger label.

Volgens Kadasterdata.nl zijn huizen die voor 1930 gebouwd zijn ruim 6 procent in waarde gedaald afgelopen oktober, november en december. Het is overigens niet zo dat hoe ouder het huis is, hoe harder de waarde is gedaald. Zo zijn woningen uit de periode 1961 tot en met 1975 3,6 procent minder waard geworden, terwijl de waardedaling van huizen gebouwd tussen 1946 en 1960 1,7 procent was. ,,Oude woningen zijn over het algemeen erg in trek vanwege hun karakteristieke bouwstijl,” stelt Abrahamse.

Eerder meldden het Kadaster en het CBS dat de prijzen van bestaande koopwoningen in december 2,3 procent goedkoper werden dan een maand eerder. Dat was de sterkste daling in tien jaar. Tot vorig jaar zomer stegen de huizenprijzen tot recordhoogtes. De prijzen dalen nu vanwege de oplopende hypotheekrente.