Particulieren storten zich op recreatiewoningen

De coronacrisis heeft de verkoop van vakantiewoningen flink opgestuwd. Ook de prijzen van recreatiewoningen stegen vorig jaar ongekend hard, zo meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars vandaag in een nieuw rapport over de recreatiemarkt.

Vorig jaar verbleven veel Nederlanders (al dan niet noodgedwongen) in een vakantiewoning in eigen land. Dat lijkt veel particulieren op een idee te hebben gebracht: een recordaantal vakantiewoningen is vorig jaar verkocht.

Ruim 7300 vakantiehuizen wisselden van eigenaar, een stijging van 70 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook de prijs steeg flink: gemiddeld werd 172.500 euro neergeteld voor een recreatiewoning, 13,6 procent meer dan een jaar eerder. Zo'n prijsstijging hebben de makelaars, sinds zij in 2004 begonnen met het bijhouden van de cijfers, niet meegemaakt.

Wat de prijsstijging volgens het onderzoek van makelaarsorganisatie NVM in de hand werkte: schaarste. Vorig jaar stonden minder vakantiewoningen te koop. Waren er begin 2019 nog 1900 recreatiewoningen op de markt, op 1 januari 2021 waren dat er nog er slechts 800, een daling van liefst 57 procent ten opzichte van begin 2019.

In navolging van woningzoekenden op de koopwoningmarkt lijken ook steeds meer particulieren bereid om te overbieden voor een recreatiewoning. Waar dat in de koopwoningmarkt inmiddels al bijna een normaal fenomeen is geworden, was dat in de recreatiemarkt tot een paar jaar geleden een zeldzaamheid. Tot 2016 ging slechts 2 procent van de woningen voor meer dan de vraagprijs weg. In het coronajaar ging 1 op de 7 recreatiewoningen weg voor een prijs hoger dan de vraagprijs.

Oververhitting

,,Een fikse stijging van de vraag, tegenover steeds minder recreatief woningaanbod, leidt ook bij vakantiehuizen - net als bij koopwoningen - tot krapte én prijsstijgingen. Daarmee vertoont ook deze markt tekenen van oververhitting”, luidt de conclusie van de NVM.

De makelaarsclub heeft een paar verklaringen voor de snelgroeiende interesse bij veel particulieren. Mede door de lage rente op de spaarrekening is een recreatiewoning al langer een interessant beleggingsobject. Corona heeft de interesse in recreatiewoningen versterkt, omdat meer mensen in Nederland vakantie vieren. ,,Men zoekt ruimte en rust in eigen land, op rijafstand van woon- en werkplek, een ‘quarantaineplek’ waar je rustig kan verblijven”, klinkt het.

En dan komt daar volgens de makelaars nog bij dat als gevolg van de enorme druk op de koopmarkt een recreatiewoning steeds vaker een rol speelt als, al dan niet tijdelijke, woonbestemming.

Er is overigens wel een duidelijk verschil met de huizenmarkt als het gaat om de periode dat een woning te koop staat. Bij een recreatiewoning is dat gemiddeld 385 dagen. Huizen onder de 100.000 euro staan zelfs gemiddeld 500 dagen te koop, de duurdere woningen (dat wil zeggen boven de 500.000 euro) zijn na gemiddeld 257 dagen verkocht.

Regio's

Uit het onderzoek van de makelaars blijkt verder dat de verschillen tussen de toeristische regio’s groot zijn. De Waddeneilanden, van oudsher al een dure regio, noteerden vorig jaar de grootste prijsstijging met ruim 30 procent naar gemiddeld 375.000. Hiermee blijven de Waddeneilanden de duurste regio in Nederland.

Brabant daarentegen is met een gemiddelde verkoopprijs van 117.000 euro de provincie met het goedkoopste aanbod. In Zeeland is vooral veel vraag naar grote en luxueuze woningen in het topsegment. De gemiddelde vraagprijs van te koop staande recreatiewoningen in Zeeland is inmiddels 600.000 euro.

