Planbureau waarschuwt: flexwoningen geen gedroomde oplossing tegen woningnood

Yusuf waant zich in ‘luxe hotel’ nu hij in prijswin­nend bouwpro­ject woont: ‘Het is schitte­rend’

Yusuf Akin waant zich in een ‘luxe hotel’ nu hij in de Malieklos woont. Een bouwproject met sociale huurwoningen in Hillesluis is de opvallende winnaar van de Rotterdamse Architectuurprijs en niet het iconische Depot.

26 juni