Prachtige hoge ruimte in huis van Hank en Suus krijgt eindelijk de allure die het verdient

Een uitgesproken loungebank om te borrelen prijkt voortaan in het zitgedeelte van de woonkamer, die zich kenmerkt door de hoge muren. Een kleed zorgt voor veel warmte. De eettafel is wat dichter bij de keuken gezet. Er is meer hout toegevoegd of in ieder geval houtlook, zoals de trap die is bedekt met namaakeikenhout. Voordeel is dat er antislip is aangebracht, waardoor de trap minder glad is. Na een ongelukje waarbij Hank gewond raakte geen overbodige luxe.



De kleuren uit de keuken komen terug op de tweede verdieping en Fietje heeft zelfs de slaapkamer meegenomen in de make-over, waardoor er één geheel ontstaat. Dat is precies waar Hank en Suus op hopen vlak voordat ze binnenkomen. De gewaagde bank met streepjes valt in de smaak, net als de bijzondere fotoreportages op de hoge muur bij de eetkamer. ,,Ik had het zelf nooit gekozen, maar ik vind het prachtig”, zegt Suus. ,,Ze heeft echt een eenheid gemaakt van verschillende ruimtes. Dat was ons nooit gelukt op deze manier”, moet ze bekennen.