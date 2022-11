Randstedeling kiest vaker voor huis op platteland, maar niet vanwege de rust en ruimte

Randstedelingen trekken steeds vaker naar het platteland. In 2015 kocht nog 14 procent van de Randstedelingen een huis buiten de Randstad. Inmiddels is dat gestegen naar 27 procent. Vooral jongeren onder de 35 jaar maken de stap, zo blijkt uit onderzoek van de Rabobank.

De trek naar het platteland is er al wat langer. Zeker sinds de coronacrisis is de verhuiswens toegenomen. De gedachte was dat mensen vooral vanwege de lockdowns zochten naar meer rust en ruimte, maar dat heeft er volgens onderzoek van de Rabobank weinig mee te maken. ,,De beweging naar het platteland is ingegeven door de hoge huizenprijzen in de grote steden in de Randstad en de grote regionale prijsverschillen in Nederland", constateert econoom Carola de Groot van RaboResearch op basis van een uitgebreide analyse.

Volgens dit onderzoek kopen zes op de tien mensen in de Randstad het liefst wel een huis in hun eigen stad. Maar door het beperkte aanbod van huizen en mede als gevolg daarvan de stijgende huizenprijzen, is dat steeds lastiger gebleken. In 2015 slaagde nog twee derde van de huizenzoekers erin om een huis in de eigen stad te bemachtigen, inmiddels geldt dat voor ongeveer de helft van de huizenkopers. Dat zorgt ervoor dat meer mensen elders hun heil gaan zoeken.

Daarbij geldt: hoe hoger de prijs per vierkante meter voor een koophuis in een gemeente, hoe vaker inwoners elders een huis kopen. De Groot: ,,Amsterdammers kopen bijvoorbeeld het liefst in Amsterdam. Maar nu de prijsverschillen met de rest van het land almaar groter worden, verlaten ze vaker de stad en zijn ze geneigd in een stad verder van Amsterdam af te gaan wonen.”

Jonge huizenkopers

Volgens het onderzoek kocht in 2015 nog 86 procent van de Randstedelingen een huis in de Randstad, dat is nu gedaald naar 74 procent. Vooral veel 35-minners verhuizen naar een stad net buiten de Randstad. Daar is inmiddels de helft van de huizenkopers uit de Randstad jonger dan 35 jaar. Ook kopen jonge huizenkopers vaker in de steden van de periferie.

Volgens de Rabo-analyse kiezen randstedelingen buiten de Randstad ook graag voor vrijstaande huizen. Ze kopen duurdere huizen dan de lokale huizenkopers. In de eerste helft van 2022 was het prijsverschil maar liefst 95.000 euro.

De trek naar het platteland heeft daarmee ook invloed op de huizenmarkt net buiten de grote steden. Zo ging het aandeel lokale huizenkopers in steden vlakbij de Randstad in acht jaar terug van 70 procent naar 50 procent. In dorpen en steden iets verder van de Randstad gelegen, is volgens de Rabobank een vergelijkbare ontwikkeling te zien.

Op dit moment laten de huizenprijzen een dalende trend zien. Als dat langer duurt, kan dat ertoe leiden dat Randstedelingen in de toekomst weer vaker een huis kopen in hun eigen stad, denkt de woningmarktexpert van de Rabobank. Daarmee hebben ook lokale woningzoekers een grotere kans op een huis in de eigen gemeente.

