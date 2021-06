Recordaantal hypotheekaanvragen met piek na lichte rentestijging

Zelfs na een lichte daling van het aantal afgesloten hypotheken in mei, is er sprake van een absoluut record in de eerste maanden van 2021. De lage rente zorgt voor een tsunami aan oversluiters en ook de vele verbouwende huiseigenaren brengen het aantal woningleningen naar een recordniveau.

Het aantal gepasseerde hypotheken voor koopwoningen is in mei licht gedaald in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder, maar het totaalbedrag dat ermee was gemoeid lag nagenoeg gelijk. Volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN), dat de cijfers gisteren publiceerde, geeft dit aan dat het gemiddelde hypotheekbedrag is gestegen.

Er worden maandelijks bijna 40.000 hypotheken afgesloten. In mei werd er in totaal voor 8,6 miljard euro geleend. Zo'n 85 procent van de hypotheken loopt via het netwerk van HDN.

Opleving verwacht

In januari zorgde het schrappen van de overdrachtsbelasting ervoor dat met name jongeren meer hypotheken nodig hadden. Zij hadden de overdracht van hun nieuwe koopwoning uitgesteld. Door de rentedaling in februari was ook in maart en april sprake van een markt die op volle toeren draaide. Na de dip in het aantal afgesloten hypotheken in mei, verwacht HDN weer een opleving, omdat de afgelopen maand liefst 48.911 hypotheken zijn aangevraagd, ook weer een record. Het duurt even tot banken en andere geldverstrekkers de aanvragen hebben geaccordeerd. De gemiddelde looptijd tot een handtekening is 32 dagen.

Die piek van het aantal aanvragen in mei heeft vermoedelijk te maken met de lichte rentestijging die werd aangekondigd. Het is nog niet veel, namelijk 0,015 procent gemiddeld met uitschieters naar 0,04 procent, maar het heeft toch tot actie geleid bij een deel van de huiseigenaren. ,,Er zijn zeker klanten die de rentebeweging in de gaten houden en wachten tot ze hun slag kunnen slaan”, zegt Marga Lankreijer-Kos, hypotheekdeskundige bij Independer. Ze sluiten hun hypotheek over bij een andere geldverstrekker, zodat ze kunnen profiteren van de lage rente en zo hun maandlasten naar beneden brengen. Bijna een kwart van alle hypotheekaanvragen komt van oversluiters.

Volgens de woordvoerder van HDN zijn verder ook hypotheekadviseurs versneld aan de slag gegaan met aanvragen van huizenkopers die in de pijplijn zaten, om ervoor te zorgen dat hun klanten niet te veel zouden moeten betalen.

Van echte vertragingen op de hypotheekafdelingen van geldverstrekkers is niet echt sprake, zegt Lankreijer-Kos. ,,Toch merken we dat veel aanvragers gestrest zijn over de aanvraag, omdat ze in veel gevallen flink hebben overboden op een woning. Ze willen weten of de taxatiewaarde is goedgekeurd, die bepaalt hoeveel eigen geld de kopers zelf moeten inleggen.”

Meer risico's en stress

Ook zou een groot aantal woningkopers meer risico nemen door geen ontbindende voorwaarden op te laten nemen in het koopcontract. ,,Daarmee hebben ze een streepje voor op andere kopers, maar is het wel erg spannend of hun hypotheekaanvraag wordt goedgekeurd”, zegt Lankreijer-Kos. ,,Als dat niet gebeurt en de koop ketst af, dan moeten de kopers een boete van meestal 10 procent van de koopsom aan de verkopers betalen.”

Het is in veel opzichten nog steeds een gekkenhuis op de woningmarkt. Uit onderzoek van Funda blijkt dat het koopvertrouwen van bezoekers van de huizensite afneemt. De hoge huizenprijzen zijn voor de meeste consumenten nog steeds de belangrijkste reden waarom zij de markt ongunstig vinden voor koop en gunstig voor verkoop. Toch zijn er nog steeds veel mensen op zoek naar een woning, terwijl het aanbod ondertussen afneemt.

Opvallend is dat mei een flinke toename in verkoopintentie laat zien, wat perspectief zou kunnen geven op meer aanbod. Eerdere stijgingen in verkoopintentie leidden echter nog niet tot een kantelpunt, zo laat Funda weten.

