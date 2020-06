Recordaantal overstappers energie: dit zijn de populaire aanbieders

Ruim 1,7 miljoen van de 8 miljoen huishoudens is tussen april 2019 en april 2020 overgestapt van energiemaatschappij. Dat is een nieuw record, concludeert de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Switchen is populairder geworden dankzij online prijsvergelijkers.

In de afgelopen drie jaar is meer dan de helft (53 procent) van de consumenten ten minste één keer overgestapt van energieleverancier of -contract. De prijs van energie is de belangrijkste drijfveer, blijkt uit ACM-onderzoek. De prijsverschillen tussen de energieproducten kunnen oplopen tot ruim 600 euro per jaar, afhankelijk van verbruik. Dat komt voornamelijk doordat contracten met een variabel tarief niet zo scherp mee zijn gedaald met de uitzonderlijk lage productiekosten van energie de laatste maanden.

Top drie

Steeds meer consumenten (57 procent) regelen hun overstap via de website van een energieleverancier of via een online-vergelijker. Deze site vroeg prijsvergelijker Easyswitch.nl naar de meest populaire aanbieders in zijn online hulpprogramma, waar jaarlijks tussen de 120.000 en 150.000 klanten gebruik van maken. Daar komt de volgende top drie uit:

1. Greenchoice (16 procent)

2. Energiedirect (14 procent)

3. United Consumers (10 procent)

Deze percentages gaan over nieuw afgesloten contracten van maart tot nu, toen de scherpste dalingen in energieprijzen zijn waargenomen en Nederlanders massaal overstapten. Kijk je een heel jaar terug, dan zou Vattenfall de derde plek innemen.

Frederik van der Veen van Easyswitch.nl verklaart: ,,Wat we daar in ieder geval niet uit concluderen, is dat deze maatschappijen ook de goedkoopste zijn. Dat verandert eigenlijk per dag, omdat ook de inkoopprijzen van energie dagelijks veranderen. Aanbieders zijn constant bezig met de vraag hoeveel klanten ze nodig hebben om de energie die ze zelf met langlopende contracten hebben ingekocht, kwijt te kunnen. Als ze klanten verliezen, moeten ze er ook weer meer aantrekken.”

Quote Als ze klanten verliezen, moeten ze er ook weer meer aantrekken Frederik van der Veen, Easy Switch

Grotere energiemaatschappijen kunnen volgens Van der Veen bovendien snellere groei aan. ,,Uiteraard qua administratie, maar zij hebben ook het geld om energie in te kopen als ze een toestroom aan klanten tegemoetzien. Energiedirect kan snel groeien omdat het onderdeel is van Essent.” Daarnaast wijst hij erop dat er meerdere manieren van marketing of reclame maken zijn. ,,Niet iedere klant stapt over via een prijsvergelijker natuurlijk.”

Volledig scherm © ACM

Vast en groen contract

Volgens een andere vergelijkingssite, Independer.nl, neemt de interesse voor contracten met een variabel tarief af sinds maart en leggen consumenten de prijs die ze voor een eenheid aan stroom en gas betalen langer vast, namelijk drie, vier of vijf jaar. Independer denkt dat dat komt door de berichten in de pers over historisch lage prijzen. Mensen zouden die dan voor langere termijn willen vastleggen.

Ook is er een grotere interesse voor groene stroom van Nederlandse bodem, laat Independer weten. De ACM ziet dat de overstap naar hernieuwbare energie een belangrijkere reden wordt om over te stappen, van 17 procent naar 21 procent. Deze site schreef daar eerder al over: de toegenomen vraag heeft er in sommige gevallen toe geleid dat ‘polderstroom’ duurder wordt. Er ontstaat simpelweg schaarste vanwege de toegenomen vraag. Groene stroom uit Nederland (niet met certificaten uit het buitenland) is volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal de meest duurzame optie. De ACM houdt toezicht op de verklaringen van energieleveranciers over het groen zijn van hun stroom.