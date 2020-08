Regenton razend populair: subsidiepotjes zijn leeg

‘De afgelopen periode hebben heel veel mensen gebruik gemaakt van onze subsidieregeling. Daardoor is het subsidieplafond bereikt, de pot is leeg. Wij vinden het fijn om te zien dat zoveel mensen aan de slag zijn gegaan! Dit betekent helaas ook dat de subsidie op dit moment niet meer aan te vragen is’, zo schrijft Waterschap Rivierenland, dat inwoners van hun gebied wist te verleiden via een website met de treffende titel hohohoosbui.nl.



,,We subsidieerden niet alleen regentonnen”, verklaart een woordvoerder van Rivierenland. ,,Ook groene daken maakten kans op een subsidie, die houden het water ook beter vast. Aanvragers konden 35 procent van het aankoopbedrag vergoed krijgen, maar voorwaarde was dat ze het met een aantal buren zouden doen en minimaal duizend euro zouden investeren.”



Beslist.nl onderzocht in hoeverre gemeenten burgers, middels subsidies, stimuleren om beter met water om te gaan. 136 van de 355 gemeenten bieden burgers een subsidie aan voor maatregelen waardoor je beter kunt omgaan met zware regenbuien, zoals het afkoppelen van de regenpijp (naar een regenton), het aanleggen van groene daken en het verwijderen van tegels in de tuin. Daarnaast helpen ook waterschappen om de doelstelling te bereiken dat water minder wordt afgevoerd via het soms overbelaste riool. Voor het grondwaterpeil is het beter als het water in de grond wegzakt.