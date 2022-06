Rekenkamer: Onzeker of miljard euro voor woningbouw tot meer huizen leidt

Het is onzeker of het extra geld dat het vorige kabinet beschikbaar stelde voor het versnellen van woningbouwplannen ook daadwerkelijk tot meer nieuwbouw heeft geleid. Volgens de Algemene Rekenkamer waren veel projecten ook zonder de 1 miljard euro ‘woningbouwimpuls’ van start gegaan.

De Rekenkamer geeft het kabinet een stevige tik op de vingers door te stellen dat de onderbouwing van de rijksbijdrage tekort schiet. ‘Het ontbreekt aan betrouwbare informatie bij de minister of er door deze regeling sneller, betaalbaarder en meer huizen worden gebouwd’, schrijft de Rekenkamer in een rapport dat vandaag uit is gekomen. De Rekenkamer controleert of de uitgaven van de Nederlandse rijksoverheid rechtmatig en doelmatig zijn en heeft in dit geval grote twijfel of de regeling in de huidige vorm tot de beoogde doelen leidt.

Ex-minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren, nu Minister van Defensie, was verantwoordelijk voor woningbouw in het vorige kabinet. Ze claimt dat er bijna 140.000 huizen zijn bijgekomen dankzij de stimuleringsmaatregel. Het nieuwe kabinet is van plan om opnieuw 1 miljard euro in te zetten voor het aanzetten van projectontwikkelaars en aannemers om extra huizen te bouwen. De doelstelling van 75.000 huizen per jaar in de afgelopen jaren, die overigens ruimschoots is gehaald, is opgeschroefd naar 100.000 nieuwbouwwoningen per jaar om het woningtekort terug te dringen.

De Jonge wil beleid aanscherpen

De nieuwe minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge heeft als reactie laten weten dat de Woningbouwimpuls een ‘kernelement’ blijft om de woningbouw in heel Nederland te stimuleren. Hij heeft het rapport van de Rekenkamer gelezen en wil het beleid op onderdelen aanscherpen.

Het extra geld werd in 2019 beschikbaar gesteld en in de twee jaar daarna hebben 93 gemeenten goedkeuring gekregen voor een bijdrage. Uiteindelijk is 855 miljoen euro uitgekeerd. Volgens de Rekenkamer is bij het verantwoorden van de uitgaven geen rekening gehouden met ‘verdringing’. Andere woningbouwprojecten kunnen door een tekort aan bouwvakkers, bouwmaterialen en ambtenaren níét doorgaan, of pas later. Het risico is bovendien dat bouwprojecten ook zonder het extra geld zouden zijn doorgegaan.

Quote Mooi meegenomen, maar geen aantoon­baar effect Algemene Rekenkamer

De belangrijkste reden daarvoor is dat de huizen binnen drie jaar zouden moeten worden opgeleverd. Dat kan dan alleen bij projecten die in een vergevorderd stadium zijn, anders is er te weinig tijd. Harde cijfers zijn er nog niet omdat de huizen nog niet zijn opgeleverd.

De Rekenkamer spreekt over een ‘cadeau-effect’. De gemeenten hebben in de meeste gevallen iets meer dan 5000 euro per huis extra gekregen. ‘Mooi meegenomen, maar geen aantoonbaar effect.’ Ook is nog maar de vraag of de huizen er wel betaalbaarder van zijn geworden, terwijl dat wel een doel is van het kabinet. Minister De Jonge kondigt aan dat hij daar scherper op gaat toezien.

