Rob diende plan in voor ‘humorwijk’ in Utrecht, met straatnamen als ‘Goed-op-dreef’ en ‘Sta-in-de-weg’

In zijn jonge jaren was Rijkse (48) onder meer (eind)redacteur voor de programma’s Weekend Miljonairs en Lucky Letters van Endemol. Hij was, zoals hij zelf zegt, quizvragenmaker. ,,Dat doe ik nog steeds. Dan loop ik door de supermarkt, zie ik tonic staan en is een quizvraag geboren. Die radar staat altijd aan.’’

Later werkt Rijkse als creatieveling/programma-ontwikkelaar voor Talpa en daarna Blue Circle, de producent van toppers als Boer zoekt Vrouw en Heel Holland Bakt. Door de coronacrisis is het tv-werk ingestort en dat geldt ook voor zijn andere nering: restaurant Rare Jongens in Utrecht. De zaak is dicht en binnen staan de tafels vol met een spin-off van het horecawerk dat hij met zijn partner René doet: flesjes bier van het merk Rare Jongens, met grappige namen zoals Trippel Trappel en Witte Woeste.

Volledig scherm Straatnaam voor de Humorwijk in utrecht © Rob Rijkse

Kortom, Rijkse loopt niet weg voor een creatief klusje, of het nu om quizvragen gaat, biersoorten of straatnamen. Wat dat laatste betreft: hij las onlangs de discussie in het Utrechts Nieuwsblad over de nieuwe straten in Utrecht met namen als Jujubestraat, Tibetaanse Bellaan of Wandtapijtlaan. Een janboel, vonden raadsleden van VVD, ChristenUnie en CDA, die meer straten vernoemd willen hebben naar Utrechters die belangrijk zijn geweest voor de stad, zoals oud-burgemeester Annie Brouwer-Korf. In plaats van eetbare planten zoals de Wilde rucolavliet.

De ergernis over de straatnamen speelt al jaren. In 2014 bepaalde de gemeenteraad dat bewoners meer inspraak moeten krijgen bij het vaststellen van straatnamen. Ook Rijkse dacht toen hij de nieuwe straatnamen zag: dat kan beter.

Noem eens een paar namen die je bedacht hebt.

,,Hap slik-weg, Precies in mijn straatje, of de Ren je rot-onde. Verzonnen met Peter Capel en Mark Reijmers, twee collega’s van het creatieve tv-team. Als we bij elkaar zitten en gaan geiten, rolt het er zo uit. Waar woon je? Op de Goed op-dreef 12. Lachen. Ons lijstje is al twee jaar oud, maar ik was het niet vergeten.’’

Wanneer ben je er wat mee gaan doen?

,,Vorig jaar heb ik burgemeester Van Zanen gemaild. Die was bij de opening van ons restaurant en hij is wel in voor humor. De reactie kwam van de commissie straatnaamgeving. Ik werd uitgenodigd om mijn ideeën te presenteren.’’

Eigenlijk verwachtte ik de Tineke Schoutenstraat of de Anuardreef.

,,De straatnamencommissie ook. Ik mocht afgelopen december komen. Sta je daar met je powerpoint voor een stuk of acht mensen: met de Zoden aan de-dijk en de Waar een wil is, is een-weg. Mijn presentatie verliep prima, maar uiteindelijk gooide de brandweerman in de commissie roet in het eten. De namen konden volgens hem bij calamiteiten voor onduidelijkheid zorgen.’’

Zit daar wat in?

,,Misschien. Waar is de brand meneer? ‘Om de-hoek 28’. En stel je auto stopt ermee op de Met pech langs de-weg en je moet de ANWB bellen en die vragen: waar staat u? Maar als iedereen is uitgelachen zal er toch weinig aan onduidelijkheid over blijven. Maar de commissie straatnaamgeving zei ‘Leuk meneer Rijkse, maar we stoppen het in het archief. ’’

En nu?

,,Nu ligt het idee bij de straatnamencommissie van Almere. Die hebben ook een leuke burgemeester, bouwen veel en zijn misschien eerder in voor iets ludieks dan Utrecht. Binnen enkele weken hoor ik meer daarover.’’

Is er een noodzaak om het plan uit te voeren?