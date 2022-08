Ron (61): ‘De laatste keer dat we de vaatwasser hebben gebruikt is 2 jaar geleden’

Hoe woon je?

,,Samen met mijn vrouw woon ik zeer fijn in onze eengezinswoning in ’s-Gravenzande. Het is een tussenwoning uit 1963 met 90 vierkante meter woonoppervlak. We zijn er twaalf jaar geleden komen wonen. Toen hebben we vrij snel dubbel glas laten plaatsen, omdat er veel vocht in huis zat. We hadden zelfs schimmels, dus daar is wat aan gedaan. Vorig jaar is er flink onderhoud geweest. We hebben ongeveer driekwart jaar tussen de stellingen gezeten. Nu hebben we HR++-glas, nieuwe kunststof kozijnen met ventilatieroosters en het dak is nageïsoleerd. Ook hebben ze de oude gevels losgebikt, nieuwe gevels opgebouwd en daartussen isolatie aangebracht. We hebben mechanische ventilatie en de deuren zijn voorzien van tochtstrips.

Dat is super fijn, want ons gasverbruik is daardoor enorm omlaag gegaan. Helaas hebben we geen zonnepanelen. Het is een sociale huurwoning en we kregen een aanbod om acht zonnepanelen te huren voor 42 euro per maand. Die acht panelen zouden ongeveer 2950 kWh per jaar moeten opleveren. Maar ik vind 42 euro veel te duur. Dat zou ons, gezien de gecommuniceerde levensduur van 25 jaar, maar liefst 12.600 euro kosten. Mijn zoon huurt vier panelen voor 2,90 euro per stuk per maand. Reken je dat door naar acht panelen, zou dat 23,20 euro per maand zijn. Dat is nogal een verschil. Helaas mag ik ze van de verhuurder niet zelf aanschaffen en installeren, want dat had ik graag gedaan. Een kostenspecificatie willen ze me niet geven.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Wij hebben ons contract lopen via UnitedConsumers. Zij kopen collectief in, zodat ze scherpe tarieven kunnen krijgen. Daarom betalen we gas en elektra apart. We betalen 85 euro per maand voor stroom en 166 euro voor gas. We hebben nu een variabel contract, maar we betalen waarschijnlijk te veel voor het gas. Ons jaarverbruik is gedaald van 953 kuub naar 505 kuub. We verbruiken 1545 kWh normaaltarief aan stroom en 1505 kWh in het daltarief.

We stappen ieder jaar over en daar hebben we voordeel uit behaald. Dit is nu de realiteit. Gelukkig hebben we wel een energiebijdrage voor minima gehad van de overheid.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,We douchen maar twee dagen in de week. Puur om de kosten te beperken. We hebben een minima-inkomen, dus proberen onze uitgaven zo beperkt mogelijk te houden. Daarom doen we ook heel bewust onze inkopen. In huis hebben we zo min mogelijk de verlichting aan en de buitenlampen werken op zonne-energie. We wassen alleen in het weekend, voor het daltarief, en onze warmtepompdroger staat alleen aan voor de handdoeken. De rest van de was hangt aan het rek te drogen.

Mijn vrouw gebruikt vaak de halogeen-oven of de Airfryer om te koken, zo min mogelijk het gasfornuis. Water koken doen we in de waterkoker om zo gas te besparen. Ik denk dat het ongeveer twee jaar geleden is dat we voor het laatst de vaatwasser hebben gebruikt. We zijn maar met z’n tweetjes, dus die paar dingen zijn zo met de hand schoongemaakt. Eigenlijk hadden we van die ruimte beter een kastje kunnen maken!

We zijn best zuinig, maar verbruiken inderdaad toch ruim 3000 kilowattuur aan stroom. Dat komt omdat we 24/7 thuis zijn. Ik zit zelf vrij veel achter de computer en we hebben, zeker op deze warme dagen, de airco in de woonkamer en in de slaapkamer aanstaan. Door medicatie slaap ik slecht, dus dan is een airco toch wel heel fijn.”

