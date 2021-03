Rosita (39): ‘Ik trek overal de stekker uit om energie te besparen’

energierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Rosita van Hemert (39) uit Capelle aan den IJssel.

Hoe woont u?

,,Samen met mijn dochter Isabella (13) woon ik in een huurappartement in Capelle aan den IJssel. Het is een flat met drie verdiepingen en wij wonen op de tweede verdieping. We hebben aan de ene kant buren en aan de andere kant zit de portiek van het trappenhuis. In 2010 is alles gerenoveerd. Nieuwe badkamer en keuken, nieuw HR++ glas en nieuwe kozijnen. Het is een vijfkamerwoning van honderd vierkante meter. Voor ons met z’n tweetjes eigenlijk te groot. Nu hebben we veel te veel spullen, want anders hoor je gewoon een echo in onze woonkamer!”

Wat staat er op uw jaarrekening?

,,We hebben over het afgelopen jaar 132,65 euro betaald voor stroom. Dat was op basis van 1679 kWh (961 normaal, 718 dal) verbruik. Ik begon in 2007 met een stroomrekening van 25 euro per maand, dat is inmiddels 10 euro. Het warm water en de verwarming zitten bij een andere energieleverancier. Ik heb stadsverwarming en daar betaal ik 60 euro per maand voor.”

Bent u zuinig met energie?

,,Extreem zuinig. Voor mij is het een sport om ieder jaar een lagere energierekening te hebben dan het jaar ervoor. Ik zou liegen als ik zeg dat ik het puur voor de natuur doe, maar ik vind het wel belangrijk. Maar ik ben een alleenstaande moeder, dus de belangrijkste reden is mijn portemonnee. Ik heb overal ledlampen. Die koop ik bij de kringloop. Voor mij is het een uitdaging om het verbruik laag te houden en ik vind het nog leuk ook.

Tekst gaat verder onder tool.

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ik haal alle stekkers eruit als ik een apparaat niet gebruik. Behalve bij de oven, de koelkast en het internet. Als ik bij familie of vrienden kom en ik zie de stekker van het koffiezetapparaat er nog inzitten, heb ik de neiging om die eruit te trekken. Erg dat ik dit zeg, eigenlijk hè? Ik probeer het mijn dochter ook bij te brengen. Als zij naar school is, doe ik even een rondje of alle stekkers eruit zijn. Dat is ook vanwege brandgevaar.

De verwarming heb ik de hele dag uitstaan. Als we thuiskomen zetten we de verwarming even vol aan en als het dan een aangename temperatuur is, zetten we ’m weer uit. Dat doe ik ook vlak voordat ik ga slapen in de slaapkamer.”

Woont u prettig?

,,Ik mag niet klagen. Ik heb super lieve buren. Het is echt een vrouwenflat. Met allemaal alleenstaande moeders. Alleen ben ik wel op zoek naar iets kleiners. Een kleine eengezinswoning met een tuintje. Uiteraard in Capelle. Maar het is gewoon niet te doen. Zo lastig om iets te vinden. Terwijl mijn eisen niet bijzonder zijn. Ik ben niet van de dure spullen of de luxe. Geef ons een driekamerwoning en we zijn super tevreden.”

Deze aflevering van Energierekening is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren. Bekijk hieronder alle video's over wonen.