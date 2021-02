Rouwvliegenplaag op komst: dit doe je om ze in huis te bestrijden

Video Bart doet histori­sche ontdekking in zijn nieuwe huis: ‘Ik heb wel even geroken’

29 januari Koop je een huis, kom je erachter dat er middenin nog een eeuwenoude historische put zit. Het overkwam Bart Schrijver uit IJsselmuiden, die een zwaar verwaarloosd pand in Kampen kocht. De put volstorten met puin was z’n eerste gedachte, maar nu krijgt hij misschien toch een plekje in het huis.