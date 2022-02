Rugspecialist legt uit waar je op moet letten als je het matras vervangt

,,Ik geloof dat ik van mijn patiënten toch wel een keer of zes per dag de vraag krijg of ze wel de juiste matras hebben”, zegt Dr. Mahieu. ,,Maar dé juiste matras bestaat niet, omdat ieder lichaam anders is. Bovendien is een matras zelden de oorzaak van rugpijn. Wat niet wegneemt dat het probleem erdoor kan verergeren of verminderen. Om de tien jaar moet je je matras vervangen en dan zijn er een aantal dingen waar je op kan letten: