Ruim een derde van de tuinen bestaat uit tegels: ‘Risico op wateroverlast’

Interactieve kaartTegels in de tuin, een parkeerplek naast het huis of stenen pad naar de voordeur: ruim een derde van het tuinoppervlak in Nederland is ‘versteend’. In 38 gemeenten is zelfs gemiddeld meer dan de helft van de voor- of achtertuinen betegeld of bebouwd. Het riool wordt daardoor overbelast en dieren en planten zien hun leefgebied slinken.

Een groene tuin is ook beter voor de leefbaarheid. In de zomer houdt steen de warmte vast. Bomen en planten werken juist verkoelend. Het is een van de redenen dat het in steden zomers veel warmer is dan in landelijke gebieden.



Tegeltuinen kunnen daarnaast voor wateroverlast zorgen. Joop Spijker van Wageningen Environmental Research licht toe: ,,Als je heel veel steen hebt, kan het water niet in de bodem afstromen, terwijl er door het veranderde klimaat juist meer piekbuien voor zullen komen.’’

De concentratie tegeltuinen verschilt behoorlijk per gemeente, zo blijkt uit cijfers die LocalFocus heeft gekregen van onderzoeks- en adviesbureau Cobra Groeninzicht. Met behulp van luchtfoto’s achterhaalde het bureau welk deel van de tuinpercelen ‘groen’ (bomen, gras of planten) of juist ‘grijs’ (bestrating, schuurtjes, kale grond) is.

Gemeenten in het hele land houden acties met namen als ‘operatie steenbreek’ om ervoor te zorgen dat tuinen een groener karakter krijgen. Rotterdammers die hun tuin willen ‘onttegelen’ kunnen daar vanaf januari een financiële bijdrage voor krijgen. Met de nieuwe subsidie wil de gemeente Rotterdam particulieren prikkelen om bij te dragen aan een koelere en drogere stad. Dat terwijl Rotterdam het niet eens zo slecht doet in het onderzoek. De stad staat op plek 182 in het onderzoek met ‘slechts’ 37 procent versteende tuinen.

Almere voert de lijst aan. Ruim twee derde van het tuinoppervlak in Almere is versteend. Ook Lelystad, Dronten en Noordoostpolder staan in de top tien. In gemeenten met relatief veel naoorlogse woonwijken is de ‘versteningsgraad’ hoger dan gemiddeld. Denk bijvoorbeeld aan gemeenten als Diemen, Emmen, Aalsmeer, Hillegom en Purmerend.