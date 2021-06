Sabine (39): ‘Geld ligt op straat, je moet er alleen wel voor bukken’

energierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Sabine Samsom uit Ouderkerk aan de Amstel.

Hoe woont u?

,,Ik woon in een tussenwoning uit 1967. Samen met mijn vriend en twee kinderen van 9 en 6 jaar oud. We hebben het huis twaalf jaar geleden van boven tot onder verbouwd. Destijds hebben we ook dubbelglas laten plaatsen, een paar jaar later hebben we nog extra isolatie aangebracht in de kruipruimte en in de spouwmuren.

Sinds maart 2019 hebben we ook elf zonnepanelen. Voor mij was dat een inkoppertje. Zonnepanelen zijn financieel gunstig, maar het duurzame aspect vind ik nog belangrijker. Die combinatie maakt het heel aantrekkelijk. Zo ben ik bijvoorbeeld ook heel erg van het hergebruiken van producten, zoals wattenschijfjes die je kunt wassen. We hebben vloerverwarming die efficiënt staat afgesteld en een bad dat geregeld wordt gebruikt. Dat heeft invloed op ons gasverbruik.”

Wat staat er op uw jaarrekening?



Periode: februari 2020 - februari 2021 Kosten elektriciteit: €-106,69 (welkomstbonus) Kosten gas: €860,18 Welkomstbonus: €190 Verbruik stroom: 1497 (dal) + 1209 kWh (normaal) Teruglevering stroom: 676 (dal) + 1596 kWh (normaal) Netto stroomverbruik: 821(dal) + -387 kWh (normaal) Verbruik gas: 750 m3

,,We stappen ieder jaar over van energiemaatschappij. Dat is helemaal mijn ding. Mijn vriend krijgt ook niet eens de kans van mij om ernaar te kijken. Het is een makkelijke manier om je vaste lasten omlaag te brengen. Ik heb jarenlang als financieel adviseur gewerkt en blog nu zelf over persoonlijke geldzaken. Ook over besparen op je energierekening en over duurzaamheid. Ik zeg altijd: geld ligt op straat, je moet er alleen wel even voor bukken.”

Bent u zuinig met energie?

,,Redelijk. Naast de energiebesparende maatregelen letten we ook op ons verbruik. Door minder energie te verbruiken of verspillen is het minder belastend voor het milieu en beter voor onze portemonnee. Het zijn soms kleine dingen, maar als we dat met zijn allen zouden doen, scheelt dat een hoop. Dus koken we met het deksel op de pan, probeer ik als het even kan de oven voor meerdere dingen tegelijk te gebruiken als die toch al is voorverwarmd, en zet ik de wasmachine altijd op de ecostand. Toch zie ik wel dingen die we nog beter zouden kunnen doen. Ik probeer de kinderen er ook bewust van te maken en ik merk dat, zeker de oudste, dat wel leert. Maar als ze de kans krijgen, zit dat bad gewoon helemaal vol!”

Woont u prettig?

,,Heel prettig. Al hebben we wel plannen om te verhuizen. We zijn aan het kijken naar iets ruimers, maar dat heeft geen haast. De kinderen zitten hier op school en we vinden het een heel fijn dorp, dus het liefst blijven we in dit dorp wonen. Alleen: vind maar eens iets. Het zou helemaal mooi zijn als we een afgetrapte oude woning vinden, die we helemaal kunnen verbouwen. Dan gaat duurzaamheid zeker een belangrijke rol spelen. Dan kunnen we het meteen helemaal goed doen.”

