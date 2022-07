Sanne verkoopt haar ‘te grote’ woonboerderij uit 1890: ‘Alle ruimtes hier hebben een eigen sfeer’

Bijna zeven jaar geleden kwamen Sanne en haar partner Pim de Groot (46) in hun huis in Hank wonen. Hoe dat zo kwam, is volgens Sanne een romantisch verhaal. ,,Ik kwam Pim tegen op de boerderij van vrienden. Hij huurde daar een deel van het pand en ik paste op de paarden van die vrienden van mij. Ik liet mijn auto aan mijn vrienden zien en omdat Pim in de auto’s zit voor zijn werk, kwamen we daar met elkaar in contact. We kregen een relatie en hebben een jaar op die boerderij samengewoond. Dat was een heel fijne tijd. Op een gegeven moment gingen we samen op zoek naar een huis.”