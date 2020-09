Slim huis TU Eindhoven werkt als mantelzorger voor dementerende

De zogeheten ‘empathische woning’ moet ervoor zorgen dat mensen met dementie langer en beter zelfstandig kunnen blijven wonen en de zorg voor mantelzorgers wordt verlicht.



Het huis is bedacht en ontwikkeld door TU/e hoogleraar Masi Mohammadi en haar onderzoeksteam. ,,Het is een reëel probleem dat veel mensen met beginnende dementie alleen thuiszitten. Ze worden passiever, verdwalen, en in hun eigen vergeetachtigheid gaan ze sneller achteruit. Vooral bij het dag-/nachtritme - dus opstaan en naar bed gaan - en bij hun eetpatroon hebben ze hulp nodig. Dat wordt vaak gedaan door mantelzorgers. Uit ons onderzoek blijkt dat zij heel vaak pa of ma even aan iets herinneren, zo van 'zullen we even een boterham eten’ of ‘ga je je even aankleden’. Wat nou als het huis dit kan zeggen of signalen afgeeft en het zo kan overnemen? Als je huis als mantelzorger fungeert.”