Slimme meters verre van feilloos: hoe ontdek je een kapotte meter?

Hoe kwamen de fouten aan het licht?

Iedere vijf jaar laten netbeheerders steekproefsgewijs controle doen. Dit keer werden 1,3 miljoen van de 7,3 miljoen slimme meters gecheckt. 30.000 meters moesten worden vervangen, 22.000 omdat ze verouderd waren en 8000 omdat ze kapot waren. Die 8000 meters hadden een afwijking van meer dan de toegestane 3 procent.

Wat voor fouten zijn het?

Sommige gasmeters kunnen bij een laag verbruik tot 30 procent procent meer verbruik registreren. Dat is in deze energiecrisis natuurlijk, zacht gezegd, heel vervelend. Ook elektriciteitsmeters raken soms van de wijs door eenvoudige elektronica als dimmers. Het verbruik wordt dan te hoog, of te laag gemeten. Netbeheerders denken dat allerhande geïmporteerde elektronica de meter op hol brengt.

Kan ik de slimme meter zelf controleren?

Globaal wel. Druk alle aardlekschakelaars in en draai de gaskraan dicht. Het verbruik moet nu nul zijn. Schakel nu één groep zonder verborgen verbruikers (zoals wifi of een deurbel) weer in en zet bijvoorbeeld een strijkijzer van 1200 Watt aan. De meter zou nu tijdens het opwarmen ongeveer 1,2 kWh verbruik moeten laten zien.

En als ik het precies wil weten?

Dan moet de netbeheerder de slimme meters komen controleren. Dat kost ruim 500 euro. Als er inderdaad sprake is van kapotte meters, dan krijg je dat geld terug.

Krijg ik teveel betaalde energie ook terug?

Ja, de netbeheerders zullen een slechte meter vervangen voor een nieuw exemplaar. Dan wordt het verbruik gemeten en vergeleken met het eerdere verbruik. Vervolgens wordt er een berekening op losgelaten die tot een correctie leidt. Het energiebedrijf zorgt vervolgens voor de terugbetaling

Waarom heet het eigenlijk ‘slimme meter’?

De meter meet continu en nauwkeurig tot op de Watt - althans dat is bedoeling - het verbruik en geeft het via de netbeheerder automatisch door aan het energiebedrijf. De gasmeter is gekoppeld aan de stroommeter en ook die meterstanden worden doorgegeven. Tariefswijzigingen gaan zo precies op de afgesproken datum in. En de slimme meter maakt ook dynamische energiecontracten waarbij de elektriciteitsprijs per uur verandert mogelijk. Netbeheerders weten ook precies hoeveel stroom er wanneer en waar nodig is; dat is essentieel bij de energietransitie.

Kan ik nog van de slimme meter af?

Nee, als ie eenmaal hangt blijft ie. Op verzoek schakelt de netbeheerder wel het automatisch uitlezen uit. Meterstanden moeten dan weer handmatig doorgegeven worden. Wie zonnepanelen heeft, moet zodra de salderingsregeling wordt afgebouwd een slimme meter verplicht in de meterkast hebben.

Was die analoge meter niet veel betrouwbaarder?

Bij de invoering van de slimme meter waren er nogal wat telefoontjes naar de netbeheerders over gestegen verbruik. Dat zat niet in de slimme meter, maar waarschijnlijk gaf de draaischijfmeter te weinig aan.

Gaan de netbeheerders nu alle slimme meters controleren?

Dat is nogal een operatie. Er wordt nog over nagedacht.

