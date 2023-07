Snel en goedkoop je huis laten taxeren: ‘Desktoptaxaties zijn betrouwbaar gebleken’

Opzetzwem­bad in de tuin? Zo zorg je dat het water schoon blijft

Met deze tropische temperaturen is een groot opzetzwembad de ideale manier voor snelle verkoeling. Toch is het schoonhouden van het water een uitdaging. Twee experts geven tips om het zwembadwater zo lang mogelijk zuiver te houden. ,,Bij veel zon is het aan te raden om eens per dag de pH-waarde te testen.”