Sommige druiven zijn alleen bedoeld om naar te kijken

Bulgaarse student heeft geen woonruimte in Tilburg en vliegt dus maar heen en weer voor colleges

Van Sofia naar Tilburg en weer terug. Nickolay Doyrenski, student aan Tilburg University, vliegt twee keer per maand op en neer om zijn lessen te kunnen volgen. En hij is niet de enige student die dat doet. ,,Niemand heeft mij verteld dat het zó moeilijk zou zijn om in Tilburg een woning te vinden.”

21 juni