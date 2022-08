SP, VVD én ChristenUnie eisen hogere terugleververgoeding voor zonne-energie

De vergoeding van Eneco was even hoog als het reguliere stroomtarief, waardoor veel klanten per geleverde kWh tot wel 40 cent of meer verliezen. De verlaging is ‘een klap in het gezicht van huishoudens die klant zijn van Eneco’, stelt Renske Leijten van de SP. VVD en CU willen weten wat de minister vindt van de stap van Eneco in ‘deze tijden van astronomische energieprijzen'. Kamerleden Erkens (VVD) en Grinwis (CU) willen weten van Jetten of Eneco misbruik maakt van zijn marktmacht. Volgens het tweetal schiet de consumentenbescherming te kort.