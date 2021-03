Stadstuinen leuk? ‘Om de haverklap met je vingers in de drollen’

Zo’n succesverhaal maakt achterdochtig, want waarom hoor ik de stadstuinier nooit over probleem nummer één: de katten- en hondenoverlast? Ik heb wel een vermoeden: om te beginnen is er een gerede kans dat de aanlegger van een geveltuintje zélf het baasje is van een beest dat je alle lust in tuinieren ontneemt. Want laten we eerlijk zijn: wie blieft er een kropje sla, als dat door poes Lola is bescheten of hond Boy is bepist? En wie beleeft er plezier aan een minimoestuin tegen de gevel als hij om de haverklap met zijn vingers in de drollen graait? Het verbouwen van groente in de stad heeft zeker toekomst, maar eerder op een plat dak dan op straatniveau. En niet eerder dan dat we een blijvende oplossing hebben bedacht voor het katten- en hondenprobleem.



Het hondenprobleem is op te lossen. Weliswaar hebben mannelijke honden de nare gewoonte om overal hun poot op te lichten, maar met wat hekwerk - desnoods onder zwakstroom - valt het probleem te beheersen. Flinke boetes en sociale druk kunnen er verder voor zorgen dat de eigenaar van de hond de excrementen van zijn dier opruimt. Elke telefoon heeft een camera waarmee een nalatige eigenaar kan worden vastgelegd.