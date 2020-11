Starters die huis van meer dan 4 ton kopen, betalen tóch overdrachtsbelasting: ‘Dit is spannend’

Het plan om de overdrachtsbelasting voor alle huizenkopers onder de 35 jaar af te schaffen, is nog voor de invoering alweer aangepast. Het geldt alleen nog voor huizen die maximaal 400.000 euro kosten. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren (Wonen) in een brief aan de Tweede Kamer.

Formeel moet deze wijziging nog door de Kamer worden goedgekeurd, maar dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren omdat de grens van 4 ton onderdeel is van een deal die de minister maakte met PvdA en GroenLinks, zodat de belastingplannen van het kabinet ook een meerderheid halen in de Eerste Kamer. Het geld dat de overheid bespaart, wordt in een volkshuisvestingsfonds gestopt om woningen te verduurzamen in kwetsbare gebieden.

Ook vindt minister Ollongren de maatregel nu ‘gerichter’. Hij is immers bedoeld om starters een duwtje in de rug te geven, niet om voordeel te creëren voor het hogere segment, zo verklaart ze. Omdat veel huizenkopers hebben voorgesorteerd op het belastingvoordeel, dat op Prinsjesdag werd aangekondigd, gaat de grens van 4 ton pas vanaf 1 april 2021 in. Dus als je nog geen 35 jaar oud bent en tussen 1 januari en 31 maart de sleutel krijgt, betaal je geen overdrachtsbelasting - hoe duur het huis ook is. Overdrachtsbelasting geldt overigens alleen voor bestaande huizen, niet voor nieuwbouw.

Effect groot

Het effect voor veel starters, of andere huizenkopers tot 35 jaar, kan behoorlijk groot zijn, zo merkte Hakob Khachadurian. Hij heeft net met z'n vriendin een huis boven de 4 ton gekocht. ,,Dit huis hadden we niet gekocht als we overdrachtsbelasting zouden moeten betalen”, aldus Khachadurian. Hij houdt meer dan 8000 euro eigen geld op zak, want de belasting is niet mee te financieren. ,,Ik heb de discussie over de overdrachtsbelasting in de Tweede Kamer goed in de gaten gehouden en het is spannend. Wij gaan 1 maart naar de notaris, dus behouden ons voordeel waarschijnlijk nog net. Daar hebben we veel geluk mee en zijn we erg blij mee!”

Bron: Independer hypotheek berekenen tool Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Onder meer SGP, 50Plus, PvdA en SP toonden zich vorige week kritisch en drongen erop aan de leeftijdsgrens op te hogen en een maximale huizenprijs te hanteren. ,,Dit is toch juist bedoeld om starters te helpen”, zei SP-Kamerlid Sandra Beckerman tijdens het debat. ,,Een doorstromer van 34 jaar die een huis van een miljoen kan betalen, zouden we juist moeten uitsluiten.”

Quote Als je nog gebruik wil maken van het voordeel, is het handig om haast te maken Marga Lankreijer-Kos, Independer.nl

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Belastingdienst) erkende dat de leeftijdsgrens ‘arbitrair’ is, maar waarschuwde dat andere methodes op praktische bezwaren stuiten bij de uitvoering. Ook was Vijlbrief bang dat bewoners van regio’s met hoge huizenprijzen worden benadeeld als de grens bijvoorbeeld op 350.000 euro komt te liggen. Uiteindelijk is het in de deal met PvdA en GroenLinks dus 400.000 euro geworden. En de leeftijdsgrens is niet meer veranderd.

Veel klanten zullen proberen nog snel van het voordeel gebruik te maken, denkt hypotheekdeskundige Marga Lankreijer-Kos van Independer.nl. ,,Als je een huis in die prijsklasse hebt gekocht en de overdracht is pas na 31 maart, dan kun je proberen de overdracht te vervroegen. En als je nog gebruik wil maken van het voordeel, is het handig om haast te maken. Het scheelt duizenden euro's aan eigen geld.”

Bekijk hier al onze video’s over wonen: