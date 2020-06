Starters slaan toe op woningmarkt: zo, wij zijn aan de beurt!

Waar starters het jarenlang moeilijk hebben gehad op de woningmarkt, is er nu veel onzekerheid op de markt en grijpen starters die gelegenheid aan om te profiteren. Circa een derde van alle hypotheken wordt nu verstrekt aan huizenkopers tot en met 35 jaar, zo blijkt uit gegevens van de Hypotheker.



Bij jongeren tot 25 jaar is helemaal een spectaculaire kooptoename te zien. Vanaf maart nam het aantal hypotheekaanvragen met bijna 150 procent toe in vergelijking met een jaar eerder.



De grootste stijging van hypotheekaanvragen in de leeftijd tot 25 jaar is zichtbaar in de provincies Drenthe en Overijssel. ,,In deze provincies zijn de woningen beter betaalbaar dan in de Randstad en is minder sprake van concurrentie op de huizenmarkt. Veel woningen liggen bovendien onder de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van 310.000 euro. Daardoor kunnen starters profiteren van een aantal voordelen, zoals een rentekorting”, zegt woordvoerder Carina Kloet namens de Hypotheker.