Steeds minder belangstelling voor Open Huizen Dag

Dat steeds minder woningverkopers staan te popelen om mee te doen, begrijpt makelaar Pico Wilbrenninck goed. ,,Woningen verkopen zich bijkans vanzelf, met dank aan de schaarste op de woningmarkt en de ultralage rente. Bovendien zie je dat mensen niet zitten te wachten op een hoop gedoe met allemaal wildvreemde mensen die op zo'n dag naar de woning komen kijken.”

Dat laatste is volgens hem een van de redenen dat er ook minder potentiële kopers komen opdagen. Er zijn zoveel geïnteresseerden voor de woning dat het nogal eens leidt tot flinke bedragen die bovenop de vraagprijs worden betaald. Wilbrenninck: ,,En als je een paar keer naast een woning hebt gegrepen of je kunt je droomhuis gewoonweg niet betalen, dan ben je er op een gegeven moment even klaar mee. Dan haak je af, dus ook met Open Huizen Dag.”

Een paar jaar geleden was dat wel anders. Deelname aan de Open Huizen Dag werd door veel woningverkopers juist gezien als bittere noodzaak. Omdat ze hun huis aan de straatstenen niet konden kwijtraken, grepen ze die dag vaak aan als een soort laatste redmiddel. Dat verkopers er tegenwoordig een stuk minder belang aan hechten, blijkt wel uit de cijfers van makelaarsvereniging NVM. In 2012 waren er nog 50.000 deelnemers aan de Open Huizen Dag, twee jaar geleden lag dat aantal op zo'n 30.000, precies een jaar geleden waren er ruim 12.500 deelnemende huizen en vandaag dus 11.734 om precies te zijn.

Minder keuze

De afnemende belangstelling is ook te zien bij het aantal potentiële kijkers. Jarenlang lag dat vrij stabiel rond de 100.000, twee jaar geleden daalde het naar 85.000, en op de vorige editie in maart kwamen 65.000 mensen af. Die daling is een begrijpelijke ontwikkeling, zegt NVM-woordvoerder Theo Scholte. ,,Er valt nu eenmaal minder te kiezen voor kopers. De bezoekers die nu nog gaan, zijn veelal mensen die zich serieus verdiept hebben in de woning en in hun financiële situatie.”