Stef en Ingrid verhuizen voor hetzelfde geld van Scheveningen naar Nieuwleusen: ‘Eerst geen idee waar het was’

Stef en Ingrid wonen in een appartement met balkon met een uitzicht op de haven van Scheveningen. Het stel droomde echter om te gaan wonen in een woonboerderij. Hun pareltje vonden ze via het RTL-programma ‘Voor Hetzelfde Geld’ in Nieuwleusen, waar ze gaan wonen in een gerenoveerde woonboerderij uit 1820 met een groot stuk grond om het huis heen met stal en kippenhok.

Een vierkante meter woonoppervlakte in Scheveningen kost momenteel gemiddeld 5073 euro, in Nieuwleusen is de prijs voor dezelfde oppervlakte 2513 euro. In Nieuwleusen kan voor hetzelfde geld het dubbele aantal vierkante meters gekocht worden. Dat grote verschil was voor Stef Kurstjens (49) en Ingrid Bertling (60), die een budget van zeven ton hadden, niet de hoofdreden om te willen verhuizen naar het oosten van het land.

Binnen twee minuten lopen stonden jullie vanuit jullie appartement op het strand. Waarom zou je daar weg willen gaan?

Stef: ,,Ingrid heeft altijd al gezegd dat ze eens een huis met beestjes zoals kippetjes en schaapjes wilde hebben. Op een balkon op zes hoog kan je geen kippetjes houden. Als je dat ooit nog wil, zal je moeten verhuizen.”

Ingrid: ,,Je kan blijven dromen, maar als je tachtig bent kan je niet meer die beesten verzorgen. We zijn al twee jaar op zoek naar een mooi huis waar dit kan en hebben al meerdere woningen bezocht in vooral Overijssel en Gelderland. Vaak hadden we niet het goede gevoel. De Randstad is erg druk en we waren op zoek naar rust en ruimte en een plek waar gezellige mensen wonen, alleen niet heel veel.”

Stef: ,,We hebben op een woning in de Achterhoek geboden, maar ook daar kan het lastig zijn om een woning te kopen. We kwamen er helaas niet tussen. Via het tv-programma hoopten we alsnog ons droomhuis te vinden. We verwachten hier meer rust te vinden.”

Jullie komen oorspronkelijk uit Limburg (Stef) en Den Haag (Ingrid). Hoe zijn jullie in het oosten terecht gekomen?

Stef: ,,We wilden naar het platteland toe. De makelaar heeft twee woningen in de Achterhoek en de woning in Nieuwleusen uitgezocht. Van Nieuwleusen had ik nog nooit gehoord. Dalfsen kende ik van naam. In Zwolle zijn we vaker geweest.”

Ingrid: ,,Bij het programma werden we met een blinddoek door het land gereden om de drie woningen te bezichtigen. We hadden geen idee in welke plaatsen we hebben gekeken en hebben voor een proefweek geslapen in het huis in Nieuwleusen.”

Stef: ,,Het huis is een pareltje. Het huis en het stuk grond daarbij is niet te groot en te niet klein voor ons tweeën. Er was al een stalletje bij. Precies zoiets wilden wij. Bij het proefwonen voelden we de prettige sfeer in Nieuwleusen.”

Ingrid: ,,De mensen die we hebben ontmoet, waren heel aardig. Met de directe buren hadden we meteen leuke gesprekken. Een eigenaar van een alpaca nodige ons al meteen uit om een biertje te drinken. We zijn met open armen ontvangen. Op social media zeiden veel mensen na de uitzending maandag ons een verademing te vinden ten opzichte van mensen in andere afleveringen omdat we over veel zaken positief waren. Zo zijn wij. We deden echt niet alleen mee om met onze pretbek op televisie te komen, we wilden een mooi huis vinden.”

Moeten jullie niet heel erg wennen aan de overgang van de drukte van Scheveningen naar een rustige boerderij?

Stef: ,,Het voelt een beetje als Ik Vertrek. We laten Scheveningen achter ons en krijgen een heel ander leven. Ik kan niet wachten om lekker in de tuin te ontbijten. In Scheveningen woon je op vakantie. Er is altijd reuring en drukte om je heen. De ene dag is dat wat leuker dan de andere dag. Misschien missen we dat soms. We gaan het eens anders doen. In Nieuwleusen is horeca, een sportschool en zijn winkels. Alles wat je nodig hebt is op fietsafstand.”

Ingrid: ,,Ik heb er steeds meer zin in. Het is natuurlijk spannend, maar we denken dat we daar goed gaan landen. Ik verwacht in de regio werk te kunnen vinden als interim HR-manager.”

Stef: ,,Ik werk nu bijna permanent thuis als projectmanager. Of ik dat in Scheveningen doe of in Nieuwleusen maakt niet veel uit. Mijn klanten zitten door het hele land.”

Wanneer gaan jullie verhuizen?

Stef: ,,In maart volgend jaar verhuizen we naar Nieuwleusen. We willen eerst willen er een halfjaar of jaar wonen en dan kijken we wat we willen gaan verbouwen. Van de woonkamer en keuken gaan we ooit één ruimte maken.”

Ingrid: ,,Het huis is in een zeer goede conditie. De paarden gaan we mogelijk overnemen. De huidige bewoners hebben de wei aan de overkant in gebruik, mogelijk nemen we dat nog over. Dat er dieren gaan komen is zeker.”

Stef: ,,Ik zou graag een alpaca willen. Ik moet eerst nog gaan kijken hoeveel ruimte zo’n beest nodig heeft en hoeveel er minimaal bij elkaar moeten zijn om goed te kunnen leven.”

