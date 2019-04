Stefan (15) is hét metseltalent van Nederland: ‘Jongeren, ga de bouw in’

videoMetselen niet meer populair onder jongeren? Stefan de Jager snapt er niks van. ,,Het is het mooiste vak dat er is. En er is momenteel ook nog zó veel vraag naar.”

Sterker nog: veel bouwbedrijven zien een directe link tussen het tekort aan woningen in Nederland en het tekort aan metselaars en andere vaklieden. De 15-jarige Stefan de Jager is vorige week uitgeroepen tot het Beste Metseltalent van 2019 en zet zich al gelijk in als ambassadeur: ga de bouw in en wordt liefst metselaar, raadt hij aan.

Supertrots

Op het voormalige kazerneterrein won hij de 67e editie van het Nederlands Kampioenschap Metselen, een landelijke wedstrijd waar ruim 70 jonge metselaars in opleiding aan meededen. ,,Ik ben supertrots. Dat ik in de top drie zou komen, had ik stiekem wel verwacht. Het ging hartstikke goed. Maar eerste? Nee, dat had ik niet durven dromen. Je hoopt zoiets wel natuurlijk.”

Zijn werkhouding, de manier waarop hij stenen vastpakte, hoe hij met specie omging: de jury was diep onder de indruk van de kwaliteiten van de jonge metselaar. Waar hij dat van heeft? Ach, zit gewoon in de familie, legt hij uit. ,,Ik heb het van mijn opa. Hij was vroeger ook metselaar.”

Resultaat

Als kind was Stefan altijd al in de weer met bouwen. Zag hij op straat metselaars een huis bouwen, móest hij stoppen om er naar te kijken. Al op jonge leeftijd was het duidelijk: Stefan ging metselaar worden. ,,Het heeft altijd in me gezeten. Ik vond het vroeger al geweldig om te zien. Het mooie van het vak is dat je gelijk je eigen resultaat kunt zien. Je ziet echt direct voor je wat je zelf hebt gemaakt, daar houd ik van.”

Dat de belangstelling voor metselen terugloopt, merkt de metselkampioen wel. Timmeren is veel populairder, ziet hij ook in zijn klas. ,,We zitten maar met twee metselaars in de klas. De belangstelling loopt terug. Waarom weet ik ook niet. Misschien zijn veel jongeren niet te spreken over de hoge werkdruk.”

,,De vraag naar metselaars is groot, er moeten nu eenmaal huizen gebouwd worden. Voor mij is dat alleen maar gunstig.” En met zijn kersverse titel en Zilveren Troffel op zak hoeft hij straks helemaal niet voor een baan te vrezen. ,,Dat staat supergoed op je cv.”