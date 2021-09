Student Siem (19) is ten einde raad op camping neergestreken: ‘Zonder kamer moet ik 5 uur reizen’

Help, hoe moet ik mijn tuin groener maken!? Zo wordt het een makkie: ‘Het is echt hip’

2 september Alle tegels uit de tuin klinkt leuk maar makkelijker gezegd dan gedaan. Wat moet er dan voor terug komen? Steeds meer tuincentra richten een ‘klimaatplein’ in. Dat is makkelijk, alles voor een milieuvriendelijke tuin bij elkaar in De Bosrand. Een groene tuin is hip.