Sylvia verkoopt populaire tussenwoning: ‘Perfecte mix tussen karakteristiek en modern’

Sylvia kocht het huis in 2017, alleen. Het was van een oudere dame die het 50 jaar lang had gehuurd en er al die tijd niks aan had gedaan. ,,Toen ik het huis voor het eerst binnenstapte, ging ik even terug in de tijd. Het huis is daarna rigoureus verbouwd, echt alles is vernieuwd. Dat vond ik wel fijn, alles precies zoals ik het wilde. Er is een stukje aangebouwd, ik heb een nieuwe badkamer en een nieuwe keuken geplaatst.”