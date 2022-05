Te klein, te duur: óók senioren zoeken zich rot naar geschikte woning

Ruud en Marianne wonen nu nog in een huis met vijf kamers in de Amersfoortse wijk Kattenbroek, maar willen graag verhuizen naar een goedkoper huis of appartement. Nu betalen ze 1150 euro per maand en dat is eigenlijk te veel ,,Als er iets gebeurt met Ruud dan komen de financiële problemen snel om de hoek kijken’’, zegt Marianne van der Zant. ,,De schrik zit erin sinds hij in 2019 onverwachts een openhartoperatie moest ondergaan. De lasten zijn nu al hoog. Bovendien staat het pensioen al jaren stil.’’