Tekort aan studentenwoningen opnieuw groter: 26.500 studenten zoeken nog woonruimte

Het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland is afgelopen jaar opnieuw flink gestegen: maar liefst 26.500 studenten kunnen inmiddels geen woonruimte vinden. Dat is een stijging van zo'n 20 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit de Landelijke monitor studentenhuisvesting van kennisplatform Kences.

Deze toename houdt naar verwachting aan. In de komende acht jaar verwacht Kences dat er 57.000 extra studenten op zoek gaan naar een kamer, terwijl er maar 16.500 studentenwoningen gebouwd worden in de periode van nu tot 2025.

Jolan de Bie, directeur van Kences, ziet de coronacrisis als een van de belangrijkste oorzaken van de bijzonder hoge stijging: ,,Veel studenten konden vorig jaar hun onderwijs nog online thuis volgen. Nu moeten zij weer naar de lesgebouwen toe, en dat motiveert ze om toch op kamers te gaan. Nu zie je naast een stroom van eerstejaarsstudenten een stroom van gelijke grootte onder tweedejaars. De woningmarkt voor studenten was al fragiel, maar zo’n gigantische golf aan kamerzoekenden kon deze echt niet aan.”

Verspilling van talent en motivatie

Het tekort raakt een groot aantal studenten. De Bie: ,,Nederlandse studenten hebben vaak de mogelijkheid om bij hun ouders te blijven wonen, maar voor internationale studenten geldt dat natuurlijk niet. Zij worden simpelweg dakloos omdat ze hier niets kunnen vinden. Dan moeten ze bij medestudenten blijven slapen, of onderdak zoeken in een duur hostel. Dat is alles behalve ideaal.” Ook legt ze uit dat Nederlandse studenten vaker kiezen voor een studie dichter bij het ouderlijk huis in plaats van een opleiding die ze echt willen. ,,Een verspilling van talent en motivatie”, vindt De Bie.

De Bie ziet meerdere oplossingen voor dit probleem. ,,Nederlandse studenten leven gemiddeld op een hoog aantal vierkante meters vergeleken met het buitenland. We zouden echt wel meer studenten in de 'bestaande voorraad’ kunnen stoppen. Je moet dan denken aan een gereguleerde verkamering van bestaande panden, kamers delen met meerdere studenten, maar ook aan een betere regeling voor mensen om studenten in huis te kunnen nemen. Eenzame mensen en mensen met schulden zouden dan een student in huis moeten kunnen nemen in ruil voor huur. Dat zou een mooie oplossing zijn.”

,,De overheid doet zeker haar best”, vertelt De Bie. ,,Maar er moet absoluut meer gebeuren. Zo kunnen gemeenten op braakliggende grond tijdelijke units plaatsen. Ook moet er gekeken worden naar een betere regeling voor het ombouwen van leegstaande kantoorpanden tot studentenflats. Nu is dit niet rendabel, terwijl het makkelijker is om er kamers van te maken dan studio's.”



Naast dat er te weinig kamers zijn, staat ook de betaalbaarheid van studentenwoningen onder druk, meldt Kences. Waar studenten eerst nog 43 procent van hun inkomen uitgaven aan huur, is dat gemiddelde nu gestegen naar 46 procent.

