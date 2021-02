Telefoon staat roodgloeiend bij loodgieters door smeltsneeuw: ‘Pak maar een emmer en een doekje’

Als Nick Jagers van Dakdekker en LoodgieterJagers Techniek uit Utrecht vandaag alle mensen had bezocht die hem in paniek opbelden, had hij wel bij veertig mensen langs gekund. De meeste telefoontjes gaan over lekkages. ,,Negen van de tien keer is het sneeuw onder de pannen. Vooral bij oude huizen. Dan is er sneeuw onder dakpannen gewaaid en dat begint nu te smelten. Vorige week kregen we al veel telefoontjes, maar vandaag zijn het er wel heel veel.”