Theo en Jos verruilen origineel Wassenaars tussenhuis voor meer vrijheid, natuur en een paard

Hoogste stijging Nederland­se huizenprij­zen in twee decennia: woningen 20 procent duurder

De Nederlandse huizenprijzen lagen vorige maand ruim een vijfde hoger dan in november vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster is dat de sterkste toename in ruim twee decennia. In februari 2000 waren koopwoningen, net als afgelopen maand, 20,1 procent duurder dan een jaar eerder.

22 december