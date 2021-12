‘Thuiswonende volwassen kinderen niet meer op straat gezet na overlijden ouders’

Jacob wil in ouderlijk huis wonen, maar mag dat niet: ‘Roep iedereen niet te reageren op dit huurhuis’

Na het overlijden van zijn oom als laatste bewoner, is Jacob Pasanea door zijn familie gevraagd om het ouderlijk huis in de Molukse wijk in Tiel opnieuw te betrekken. Zo kan het ouderlijk huis, ofwel rumah tua, volgens de Molukse traditie voor de nabestaanden behouden blijven. Maar woningcorporatie Thius wil daar vooralsnog niet aan meewerken.

19 december