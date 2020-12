Tijdelijke huurcontracten schering en inslag: ‘Bewoners verloren rechten, maar aanbod groeide niet’

Bijna de helft van de nu aangeboden vrije-sectorwoningen is bestemd voor tijdelijke verhuur. Tijdelijke contracten zouden uitzondering moeten zijn en moeten zorgen voor meer aanbod van woonruimte, was het idee van minister Stef Blok in 2015. Dat is niet gelukt: huurders hebben minder rechten gekregen en het stuwde de huurprijzen omhoog.

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksplatform Investico in samenwerking met de Rotterdamse nieuwssite Vers Beton voor tijdschrift De Groene Amsterdammer en dagblad Trouw.

Journalisten deden een representatieve steekproef onder huuradvertenties en spraken met onderzoekers, huurders, makelaars en juristen. Daaruit blijkt dat in tegenstelling tot wat minister Stef Blok in 2015 voorspelde, tijdelijke contracten geen uitzondering zijn en ze niet voor substantieel meer woningaanbod hebben gezorgd. Wel konden de huurprijzen harder stijgen en verkeert doorstroming vanuit de sociale huur op een historisch dieptepunt.

Stille verschuiving

Carla Huisman, die in oktober promoveerde op haar onderzoek naar tijdelijke huur, gaat ervan uit dat vaste contracten binnen afzienbare tijd eerder regel dan uitzondering zijn. Ze noemt het ‘een stille verschuiving.’ Minister Blok beloofde bij de invoering van een tijdelijk huurcontract om voor iedereen in de gaten te houden of de tijdelijke contracten een uitzondering zouden blijken, maar volgens de onderzoekers is daar niets van terechtgekomen.

Quote Voor verhuur­ders is het aantrekke­lijk om een tijdelijk contract te tekenen, omdat ze na bijvoor­beeld twee jaar op zoek kunnen naar een huurder die bereid is meer te betalen Marcel Trip, Woonbond

De Woonbond, die opkomt voor huurdersbelangen, herkent de uitkomst van het onderzoek. ,,Het bevestigt het beeld dat dit schering en inslag is in de vrije huursector”, zegt Woonbond-woordvoerder Marcel Trip. ,,Hier hebben wij bij de invoering al voor gewaarschuwd: voor verhuurders is het aantrekkelijk om een tijdelijk contract te tekenen, omdat ze na bijvoorbeeld twee jaar op zoek kunnen naar een huurder die bereid is meer te betalen. Huurders zijn bovendien geneigd minder te klagen over de staat van de woning of reparaties, omdat ze hopen dat ze mogen blijven."

Rechten huurders

Bij het meldpunt voor commerciële verhuur wordt tijdelijkheid volgens Trip als een groot probleem genoemd. ,,Huurders gaan ermee akkoord omdat ze geen keuze hebben, ze moeten toch ergens wonen. Dat is goed te begrijpen.” Toch kan een huurder in sommige gevallen in actie komen volgens de Woonbond. ,,In een tijdelijk huurcontract mag niet tegelijkertijd staan dat je minimaal een bepaalde periode moet blijven wonen. Dat is verboden. Helaas wordt er gewerkt aan een wet die dat wel mogelijk maakt. Dat vinden wij een slechte zaak.”

Ook wijst Trip erop dat je als bewoner tot een half jaar na omzetting van het tijdelijke contract in een vast contract nog een toets voor de aanvangshuurprijs mag doen, om te checken of het wel om huur van een vrije-sectorwoning mag gaan volgens het woningwaarderingsstelsel. Als een woning te weinig punten scoort, is de prijs gereguleerd (sociale huur) en ligt de maximale maandhuur sowieso onder de 737 euro.