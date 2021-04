Tijmara moest het altijd doen met balkon, maar nu heeft ze eindelijk een tuin: ‘Tijd voor meer groen’

Binnen&Buiten Willemien en Guido verkopen modern herenhuis omringd door histori­sche stad: ‘Karakte­ris­tiek Haags hofje’

17 april Willemien Braber en Guido Kreijkamp verkopen hun herenhuis in de Vondelstraat in Den Haag. ,,Hier hadden we prima oud kunnen worden, maar deze nieuwe kans konden we niet laten lopen.” Wij gingen bij hen langs voor de rubriek Binnen&Buiten.