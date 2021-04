Tim (35): We verbruiken veel stroom vanwege de elektrische auto

energierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Tim Mourik (35) uit Barneveld.

Hoe woont u?

,,Samen met mijn vrouw en twee kinderen wonen we sinds januari 2020 in een hoekwoning in Barneveld. Het is een huis uit 2015, met 140 vierkante meter woonoppervlak. Nadat we er zijn komen wonen heb ik meteen wat extra geïnvesteerd in verduurzaming. De woning werd nog verwarmd door gas, maar we hebben dat vervangen voor een warmtepomp en een zonneboiler.

Ook heb ik nog twintig zonnepanelen geplaatst in april. Tien liggen er op het zuiden, de voorkant van ons huis, en tien op het noorden. Dat laatste is minder gunstig, maar mijn dak lag vol. En ik wilde meer opwekken, vandaar dat ik ze op het noorden heb gelegd. Ze wekken toch nog 65 procent van het totaalvermogen op, tegenover 110 procent van de panelen op het zuiden.”

Wat staat er op uw jaarrekening?

,,Onze jaarrekening is wat ingewikkeld, doordat we in september 2020 van het gas zijn afgegaan. Vanaf dat moment is de warmtepomp zijn werk gaan doen en hebben we alleen nog maar kookgas. Het staat op de planning om het gasfornuis nog te vervangen voor inductie. Uiteindelijk hebben we voor een jaar 970 euro betaald. Dat is op basis van 528 kuub gas (waarvan 509 tot september) en 9143 kWh aan stroom.

De zonnepanelen hebben 4700 kWh opgewekt. Veel stroom? Dat is voor ons fijn omdat we een elektrische auto hebben. Die verbruikt zo’n 2500 kWh per jaar. Vergeet ook niet dat de lucht-water-warmtepomp 1300 kWh heeft verbruikt tussen september en januari 2021. Uiteindelijk hebben de investeringen natuurlijk ook geld gekost: 5000 euro voor de zonnepanelen, de zonneboiler van 400 liter hadden we nog uit ons vorig huis, maar die kostte 2500 euro, en door de subsidie ongeveer 700 euro voor de warmtepomp. Reken daar nog ongeveer 500 euro bij aan klein materiaal.”

Bent u zuinig met energie?

,,Ja, wij letten wel op. Ik vind het wel belangrijk, maar het moet niet ten koste gaan van het comfort. Dat is voor mij essentieel. We hebben zuinige apparaten en overal ledlampen van Philips Hue die automatisch uitgaan. Maar we moeten kunnen blijven leven. Een stukje luxe mag ook. Er is voor mij een verschil in zuinig zijn of bewust zijn. Ik ben eerder bewust. En dat is wel een hobby geworden. Ik ben al zo’n 10 tot 15 jaar bezig met bewust omgaan met energie. Het financiële aspect is voor mij dan nog niet eens zo belangrijk, dat dient niet het doel op zich te zijn. Maar het is wel leuk om ermee bezig te zijn.”

Woont u prettig?

,,Absoluut. Dat is ook mede dankzij de warmtepomp. Daardoor hebben we altijd een ideaal klimaat in huis. Het is altijd lekker. Zeker met dat vele thuiswerken in het afgelopen jaar. We wonen hier mooi, hebben lekker vrijheid en comfort. Dat maakt het voor ons hier heel prettig wonen.”

Verantwoording

Deze aflevering van Energierekening is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

