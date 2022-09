Tiny houses voor starters? 'Je hebt tegenwoordig bijna 200.000 euro nodig, dat red je alleen haast niet’

Zoals in het Apeldoornse Zuidbroek. Daar leeft een groep mensen in een heuse tiny house-community. De woningen, altijd vrijstaand en nooit groter dan 50 vierkante meter, zijn volledig zelfvoorzienend en hyperduurzaam. Dat betekent: zelf groente verbouwen en los van aansluitingen voor water of stroom. De bewoners leven er back to basic. Douchen? Eén keer per week. Poepen doen de bewoners feitelijk in een emmer, de uitwerpselen worden gebruikt als compost. Deze manier van een tiny house bewonen is niet gebruikelijk, zegt Jonker. De meeste huisjes zijn gewoon aangesloten op nutsvoorzieningen.