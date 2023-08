Tot hoe laat mag je klussen in huis? Dit zijn de regels

Ga je binnenkort verbouwen of heb je zelf last van klusherrie van de buren? Dan is het goed om te weten wat de (on-)geschreven regels bij een verbouwing zijn.

Een verbouwing kan met de nodige geluidsoverlast gepaard gaan. Van timmeren en boren tot het grotere sloopwerk: er komt flink wat lawaai bij kijken. Ook je buren kunnen hier behoorlijk last van hebben.

Regels rond verbouwing

Waar voor evenementen en bedrijven allerlei geluidsnormen gelden, is dat in Nederland niet wettelijk vastgelegd voor klussen. Wel kan het zijn dat jouw gemeente iets over burenoverlast in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) heeft staan. Deze kun je vaak op de website van je gemeente vinden.

Landelijke regels zijn er dus niet, maar ongeschreven fatsoensregels zijn er wél. ,,Klussen doe je in principe niet na 22.00 uur’’, zegt Cees den Bakker van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Doordeweeks kun je vanaf circa 07.00 of 08.00 uur beginnen. In het weekend begin je wat later en leg je de slopershamer bij voorkeur in de vroege avond neer.

Iedere gemeente stelt de overlastregels zelf op. De ene gemeente heeft tijden vastgelegd, de andere niet. Utrecht hanteert bijvoorbeeld specifieke tijden. Daar mag op maandag tot en met zaterdag verbouwd of gesloopt worden tussen 7.00 en 19.00. Op zondag niet. Wil je buiten deze tijden aan de slag en maak je herrie, dan moet je toestemming vragen aan de gemeente. De gemeente Delft heeft op haar beurt geen officiële regels vastgelegd, maar schrijft op haar site dat tussen 22.00 en 07.00 uur nachtrust geldt en vraagt om tijdens die uren niet te boren, harde muziek te draaien of te feesten.

Hoeveel decibel produceer je met klussen?

Met een reguliere boor produceer je 85 tot 100 decibel. Het geluid van een cirkelzaag zit al snel over de 100 db. Ter vergelijking: in een normaal gesprek produceer je zo’n 60 decibel aan geluid.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert voor overdag een geluidsniveau van maximaal 65 decibel. Daarboven ervaren mensen sneller hinder.

Gedoe voorkomen

Ben je van plan te verbouwen, dan kun je een hoop gedoe voorkomen door eerst de buren te informeren. Je kunt persoonlijk langsgaan of bijvoorbeeld een briefje verspreiden.

,,Geluidsoverlast en de oplossing ervan hebben voor het grootste gedeelte te maken met onderlinge acceptatie en de bereidheid om met elkaar rekening te houden’’, zegt Dylan Romea van de politie. ,,Dit kan alleen als je op goede voet met elkaar communiceert. Maak daarom, ook als klusser, duidelijke afspraken met buren om de overlast zoveel als mogelijk te beperken.’’

Ervaar je overlast?

Heb jij last van de buren, dan is het belangrijk om eerst samen afspraken te maken. ,,Helpt dat niet, dan kun je het melden bij de verhuurder, gemeente of de Vereniging van Eigenaren’’, meldt Romea.

Kom je er met elkaar niet uit, dan adviseert de politie een logboek bij te houden. ,,Daarin raden wij aan om zaken op te nemen zoals: wanneer was de overlast, wat voor type overlast, enzovoort. Er is namelijk pas sprake van overlast wanneer men geregeld last heeft en dit ook kan aantonen. Om die reden adviseren wij het bijhouden van een logboek.’’