Twentse woningcorporaties: Den Haag moet van ons geld afblijven

ENSCHEDE - Alle Twentse woningcorporaties maken deel uit van het verzet tegen de verhuurdersheffing. Ruim 160 sociale volkshuisvesters hebben formeel bezwaar gemaakt bij de belastingdienst, tegen de heffing die jaarlijks 1,7 miljard euro afroomt van de huurpenningen die de corporaties ontvangen. Dat is volgens hen in strijd met de woningwet.

Volgens de corporaties die nu in het geweer komen, schrijft de woningwet voor dat woningcorporaties al hun middelen moeten inzetten voor onderhoud, nieuwbouw, betaalbare huren en verduurzaming van de woningen. Ze vinden het ‘in deze tijd van woningnood onverantwoord om dit geld niet in te zetten voor meer betaalbare woningen’.

Verduurzamen

Quote Van die 60 miljoen zouden we 15.000 woningen, van de 75.000 die we in Twente hebben, van zonnepane­len kunnen voorzien. Dick Mol, voorzitter WoON Twente De verhuurdersheffing is Twentse corporaties al langer een doorn in het oog. Vooral omdat het geld is dat bijna rechtstreeks door huurders in de Nederlandse schatkist gestopt wordt; het overgrote deel van de inkomsten van corporaties komt namelijk daar vandaan. Jaarlijks dragen Twentse corporaties zo’n 60 miljoen euro af, zegt Dick Mol, voorzitter van WoON Twente, waarin alle regionale corporaties vertegenwoordigd zijn. Vertaald naar huurders is dat 775 euro, zo’n 1,5 maand huur. De komende jaren dreigt het toe te nemen tot 90 miljoen euro, ruim 2 maanden huur.



Een corporatie als Domijn - met 15.500 woningen in Enschede, Losser en Haaksbergen, maakt jaarlijks bijna tien miljoen euro over aan het rijk. ,,Dit geld van onze huurders, die het financieel vaak al zwaar hebben, verdwijnt rechtstreeks in de staatskas. Geld dat juist zo hard nodig is om te investeren in woningen, wijken en dorpen‘’, zegt een woordvoerder van Domijn.

Liever zouden corporaties dat geld gebruiken om woningen te verduurzamen, zegt Mol. „Van die 60 miljoen zouden we 15.000 woningen, van de 75.000 die we in Twente hebben, van zonnepanelen kunnen voorzien. Ieder jaar! Of we kunnen 12.000 woningen van hybride warmtepompen voorzien.”

Geld hard nodig

Om in Twente voor sociale huurwoningen de doelstellingen van het energieakkoord te halen, is tot 2020 een investering van minimaal 770 miljoen nodig, laat Mol weten. In 2050 volledig energieneutraal zijn, kost tenminste 1,5 miljard en CO2-neutraal zo’n 2,5 miljard, volgens bevindingen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). „In de regio Twente speelt daarnaast een dubbele vergrijzing en dat vraagt adequate oplossingen om langer zelfstandig te kunnen wonen.”

Affaires

De verhuurdersheffing was een crisismaatregel, ingevoerd in een tijd dat het slecht ging met de economie en er in het parlement weerstand bestond tegen de vele affaires bij woningcorporaties. De crisis is achter de rug, zo redeneren de corporaties, de staatsschuld is historisch laag en er is geen grond meer voor de verhuurdersheffing.

Filmpjes

Het bezwaar valt samen met de actie #ikwileenhuis. Deze werd gestart om ‘de wooncrisis een gezicht te geven’, zegt Van Buren. ,,Mensen die klem zitten op de woningmarkt zijn opgeroepen om hun verhaal te delen. Dagelijks stromen er vele tientallen brieven, emails en filmpjes binnen, de een nog schrijnender dan de ander. Des te wranger is het dat we in deze week samen 1,7 miljard overgemaakt hebben aan de minister van Financiën.”

