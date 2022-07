Typisch Nederlands: 'Ontroerend als mensen met zoveel toewijding hun voortuin verfraaien’

En ineens staat er een enorm transforma­tor­huis­je voor je deur: ‘Wen er maar aan, gaat steeds vaker gebeuren’

Bijna niemand wil ze voor zijn deur, maar ze komen er de komende jaren toch massaal: trafohuisjes. Netbeheerders moeten wel, omdat er door alle zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen, steeds meer vraag is naar elektriciteit. Alleen al in Zuid-Holland komen er dit jaar 150 bij. Netbeheerders vragen om begrip. ,,Het is nodig omdat iedereen verduurzaamt.’’

28 juni