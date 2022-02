‘Uitzichtloze situatie’: Mieke en Cor hebben naast hun huis ineens een drie meter hoge muur

Mieke van Gog kijkt uit het keukenraam en zucht. ,,Eerst was daar dus niks. De lucht. De zon viel naar binnen. Hier willen we oud worden, zeiden we tegen elkaar.” Haar man Cor knikt. ,,Nu worden we er vooral ouder van, van de hele situatie”, zegt hij, terwijl zijn vrouw naar het raam loopt. ,,En doen we de rolgordijnen maar weer dicht. Ik kan er gewoon niet naar kijken, naar die muur. Als ik ernaar kijk, word ik niet goed.”



Het was in 2018 liefde op het eerste gezicht tussen Mieke, Cor en het jaren dertig-huis aan de Molenstraat in Deurne. ,,Iedereen verklaarde ons voor gek dat we het kochten.” Cor: ,,Het was een bouwval.” Mieke: ,,Maar we hebben het bijna helemaal opgeknapt en voelden ons de koning te rijk.”