Urgentiebureaus maken steeds meer misbruik van wanhopige woningzoekenden: hier moet je op letten

Ruim half miljoen huishou­dens in Nederland zijn 'energiearm'

23 september Ruim een half miljoen huishoudens in Nederland leeft in energiearmoede. Ze hebben een laag inkomen, hoge energiekosten en wonen vaak in een huis dat niet goed geïsoleerd is. De helft van de bevolking is niet in staat de woning duurzamer te maken. Dat blijkt uit onderzoek van TNO.