Vakantiepark is nu woonwijk en ziet huizenprijzen exploderen: ‘We werden voor gek verklaard’

Robbie Gerverdinck woont in Uithoorn, onder de rook van Schiphol, en is een van de weinige recreanten op Park Ceintuurbaan. Meerdere keren per maand reist hij af naar zijn vakantiehuisje in Harderwijk, dat hij in 1984 voor een ‘zacht prijsje’ heeft gekocht.



Aanvankelijk was hij fel gekant tegen de transformatie naar een woonwijk. Hij wilde dat Park Ceintuurbaan een vakantiepark bleef.



Quote Een van mijn buren heeft zijn woning onlangs voor meer dan drie ton verkocht. Dat is toch niet te geloven? Famia van de Kolk, Bewoner Park Ceintuurbaan

Maar inmiddels heeft Gervendinck zich verzoend met het ‘onvermijdelijke’. ,,Toen eenmaal duidelijk werd dat de transformatie onomkeerbaar was, heb ik mij erbij neergelegd.’’



En dat niet alleen, de Randstedeling is bevangen door frisse moed en is van plan zijn verouderde vakantiehuisje flink op te knappen. ,,Want ik kan natuurlijk niet achterblijven, nu er overal op park druk wordt geklust.’’

Volledig scherm Overal op het park worden huisjes opgeknapt. © Bram van de Biezen

Drie ton

De bouwdrift op het vakantiepark is inderdaad opvallend. Overal op het terrein wordt druk getimmerd en rijden klusbusjes af en aan. ,,Het loont dan ook om nu te investeren in je huisje’’, zegt Famia van de Kolk, die sinds 1990 op het park woont.



,,Een van mijn buren heeft zijn woning onlangs voor meer dan drie ton verkocht. Dat is toch niet te geloven? Oké, hij heeft z’n huisje flink opgeknapt en het dak volgegooid met zonnepanelen, maar dan nog.’’



Makelaar David Annoff van DAM Vastgoed uit Zeewolde was verantwoordelijk was voor de verkoop. Hij bevestigt dat de woning meer dan 300.000 euro opleverde. ,,Dat terwijl deze kwadrantbungalows de laatste jaren voor een bedrag tussen 80.000 en 95.000 euro onder de hamer gingen.’’

Volledig scherm De bouwdrift op het vakantiepark is opvallend. © Bram van de Biezen

Voor gek verklaard

Toen de transformatie vorig jaar bijna rond was, had Annof zijn eerste verkoopgesprek op het vakantiepark. ,,Ik zag het al helemaal voor me. Dit is een perfect park voor wat oudere mensen, die hun vrijstaande woning of twee-onder-een-kapper voor een mooi bedrag hebben verkocht, maar nog niet toe zijn aan een appartementje.’’



De makelaar raadde zijn klanten aan hun bungalow voor 235.000 euro in de verkoop te zetten. ,,We werden voor gek verklaard’’, zegt Annoff. ,,Maar toen we dit huisje voor exact de beoogde prijs verkochten, sloeg de stemming om. Sindsdien hebben we nog vier andere bungalows voor ongeveer hetzelfde bedrag weten te verkopen. Het laat zien hoe groot de impact is van de transformatie.’’

Volledig scherm Huisjes worden voor 235.000 euro verkocht. © BRAMVANDEBIEZEN

Illegale woonwijk

Park Ceintuurbaan is eind jaren 70 gebouwd en omvat in totaal 88 bungalows. Na verloop van tijd verloor het vakantiepark zijn recreatieve functie en veranderde het langzaam in een illegale woonwijk. Dit tot ergernis van de gemeente Harderwijk, die kort na de eeuwwisseling besloot om hard op te treden tegen de permanente bewoning op het terrein.



,,Het was oorlog’’, vertelt Leen Westbroek, die in 1992 neerstreek op het park. ,,Bewoners werden bespied door controleurs van de gemeente. Als jij je was buiten had hangen, was dat zogenaamd bewijs dat je permanent in je huisje woonde. Veel bewoners zijn in die periode weggepest door de gemeente. Het was verschrikkelijk wat er toen gebeurde.’’

Legaal

In 2015 gooide Harderwijk het roer om. De controles waren inmiddels opgeschort, maar de gemeente wilde een definitieve oplossing en besloot vier vakantieparken om te vormen tot reguliere woonwijken. Ceintuurbaan was eind vorig jaar het eerste park dat een legale status kreeg.

Recreant Robbie Gerverdinck weet dat hij zijn bungalow voor een leuk bedrag kan verkopen als hij de boel heeft opgeknapt. ,,Maar dat doe ik niet. Ik vind het hier heerlijk. Waarom zou ik dat opgeven?’’

Meer parken worden woonwijk De Harderwijkse aanpak krijgt navolging in andere Veluwse gemeenten. Zo hebben ook Apeldoorn en Ermelo concrete plannen om de komende jaren meerdere vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Nunspeet speelt met het idee, maar heeft daarover nog geen besluit genomen. In 2014 zetten meerdere Veluwse gemeenten het project Vitale Vakantieparken op poten. Het doel was om de permanente bewoning van recreatiewoningen uit te bannen en de toeristische sector op de Veluwe een impuls te geven. Inmiddels hebben elf gemeenten zich aangesloten bij het project, waaronder Apeldoorn, Nunspeet, Epe en Harderwijk. Bijzonder aan Vitale Vakantieparken is dat de deelnemende gemeenten de vrije hand krijgen bij het uitstippelen van hun aanpak. Zo kiezen Harderwijk, Ermelo en Apeldoorn er dus voor om een viertal vakantieparken om te vormen tot woonwijken. Dat terwijl Putten en Epe juist de nadruk leggen op strikte handhaving.

