Van bouwval tot stijlvol herenhuis: Douwe en Madeleine gingen zelf aan de slag

Toen het stel het herenhuis in Amersfoort in 2016 kochten waren ze het er allebei over eens: ,,Hoe vet zou het zijn om een huis helemaal naar je eigen zin te maken? We werden allebei een beetje verliefd op het huis”, aldus Madeleine van de Vecht.



Ze vielen vooral voor het vrije uitzicht. Het huis zelf was een bouwval. Wij vroegen ons af hoe je aan zo'n verbouwing begint? ,,Vooral heel veel uren tekenen! Zo krijg je beeld van hoe de ruimte is en hoe je dit het beste in kan vullen. We hebben hier onszelf echt de tijd voor gegund.” Daarnaast wilden ze zo dicht mogelijk op het bouwproject wonen om alle vrije uurtjes in het project te kunnen steken, dus hebben ze eerst een halfjaar in een stacaravan gewoond, gewoon in de achtertuin.