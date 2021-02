VDL gaat in de bouw: productie complete badkamers in om te bouwen bussenfabriek

De opmerkelijke investering houdt verband met de herschikking van de bussendivisie van VDL. Het concern kijkt al langer naar mogelijkheden om de productie van bussen en touringcars efficiënter en flexibeler in te richten. Dat gebeurt door in Heerenveen te stoppen met de bouw van diesel- en elektrische bussen. Deze activiteiten worden in de loop van 2022 ‘gefaseerd ondergebracht bij andere productiebedrijven van VDL Bus & Coach’, zo meldt VDL Groep vandaag.



Als gevolg van de coronacrisis nam voor VDL de druk toe om in te grijpen bij de busdivisie. De markt voor touringcars stortte in. Ook de bus voor openbaar vervoer was minder gewild. In het buitenland kon VDL wel nieuwe orders voor met name elektrische bussen noteren. Het concern verwachtte in 2020 met zijn busactiviteiten in de rode cijfers te belanden.