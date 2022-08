Veel zon in de tuin? Zo creëer je een stijlvolle schaduwplek

vraag 't vtwonenVroeger was de tuin er vooral voor de sier, tegenwoordig vervult hij meerdere functies, het hele jaar door. Bij het aanleggen en inrichten ervan ligt vaak de nadruk op zonligging, maar een prettige schaduwplek is – zeker nu de zomers warmer worden – net zo belangrijk. Tuinexpert Mark Mulder van vtwonen vertelt hoe een groene schaduwplek het beste voor mens en natuur biedt.

,,De ultieme manier om zo’n schaduwplek te maken is door een boom te planten. Mensen vinden dat vaak spannend, vragen zich af of een boom niet te groot is voor hun tuin, maar zeggen tegelijkertijd ook dat ze hopen dat de buurman die ene mooie boom in zijn tuin nooit zal kappen omdat hij zoveel beschutting en een fijne aanblik biedt. Een boom heeft als voordeel dat er veel op en in leeft, tot korstmos aan toe. Mijn ervaring leert dat al dat leven het leven van mensen verrijkt en dat er voor iedere tuin een juiste boom is, die aan de ruimte en wensen van de bewoners voldoet. Mits je je natuurlijk goed laat informeren.”

Wil je een fruitboom in je tuin planten? Expers van vtwonen leggen uit welke fruitboomsoorten er zijn en hoe en wanneer je die het beste plant.

Wat is het voordeel van schaduw van bomen?

,,Met een groene schaduwplek ga je hittestress (plekken waar de temperatuur een stuk hoger ligt door gebrek aan groen en schaduw, MS) tegen en bewijs je dus jezelf en de natuur een dienst. Mensen vinden de gedachte dat ze iets bijdragen aan de natuur prettig, maar leven vaak maar tot aan het eind van hun terras. Als wij met veel liefde een aandacht hun tuin ontwerpen en aanleggen, roepen ze in eerste instantie dan ook dat we echt terug moeten komen voor onderhoud omdat ze er zelf geen kaas van hebben gegeten. Als we echter een paar maanden later langskomen, dan zoemt zo’n tuin van het leven en is hij volledig bij de leefwereld van de bewoners getrokken.”

Zijn er nog andere manieren om een schaduwplek in te richten?

,,Dat kan zeker, bijvoorbeeld met een pergola. Die kan je zelf bouwen van hout en ijzer, maar er zijn ook exemplaren met zonnedoek die je kunt openen en sluiten. Met een paar klimplanten kleed je een pergola aan, dat biedt ook nog eens extra beschutting. En groeit het te hard, dan snoei je het net zo gemakkelijk weer terug.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

En om die schaduwrijke plek mooi aan te kleden?

,,Investeer in een paar lekkere stoelen en een tafeltje voor een kop koffie en hang gezellige lichtjes in je overkapping, boom of pergola. Bloempotten zijn ook nog een leuke manier om het geheel aan te kleden. Heb je een veranda, zet ze dan zo neer dat ze zonlicht vangen. Wil je vaste planten in potten zetten, kies dan planten die droogtebestendig zijn zoals lavendel, verbena of salvia. Vaak kunnen grijsbladige planten goed tegen zon en droogte.”

En voor de kleine tuin of balkon?

,,Koop bloempotten zo groot mogelijk zodat wortels genoeg ruimte hebben. Het kan ook leuk zijn om iets eetbaars op je balkon te kweken zoals frambozen of aardbeien. Pas op met wind, want daar drogen planten sneller van uit. Ook hier biedt groene beschutting de oplossing, met een plantenbak voorzien van een klimrek of trellis waar je een klimplant tegenop kunt laten groeien. Groen past echt in iedere leefomgeving, hoe groot je buitenruimte ook is!”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.