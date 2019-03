Vergeet barometer, klok en weerbericht: de madeliefjes, tuinplanten en vogels weten het beter

Je tuin vertelt je meer dan het internet

Blijft het droog? Hoelang duurt het voordat het lente wordt? Vroeger was het voor het beantwoorden van deze vragen van levensbelang om natuurverschijnselen te kunnen duiden, schrijft de Duitse boswachter Peter Wohlleben in zijn boek. Tegenwoordig lijkt dat overbodig. Of het nu gaat om regen, zonneschijn, de vogeltrek of een bladluisplaag, overal kun je informatie vinden. Maar je kunt makkelijk zonder internet en tv, want in je tuin lees je alles veel preciezer af. Bij jou kan een natuurverschijnsel zich anders manifesteren dan even verderop. Zo kan een insectenplaag in een klein gebied veel schade aanrichten. Wie goed oplet, kan de ‘verborgen boodschappen’ van wind, wolken, planten en dieren lezen, en zo zijn eigen voorspellingen doen.